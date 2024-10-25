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Технопарк «ИТ ПАРК РУС» приглашает севастопольцев на Вечер таинственных историй
фото: пресс-служба ITG, «ИТ ПАРК РУС»

Технопарк «ИТ ПАРК РУС» приглашает севастопольцев на Вечер таинственных историй

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:25 25.10.2024

1 ноября 2024 г. технопарк «ИТ ПАРК РУС» в Севастополе проведет импортозамещение Хэллоуина и организует в своих стенах Вечер таинственных историй. Опытные гиды расскажут истории о мистических местах города и Крымского полуострова. В программе вечера — мастер-класс по свечеварению, гадание по кофейной гуще, картам ТАРО и другие мистические события.

Ведущий, ди-джей, гример и фотограф будут сопровождать гостей весь вечер. Севастопольцы, которые придут в мистическом образе, получат подарок от организаторов. А с 26 октября 2024 г. «ИТ ПАРК РУС» запускает конкурс на самую оригинальную тыкву. Работы нужно приносить в кафе PROзавтрак. Победитель будет объявлен на Вечере таинственных историй 1 ноября.

Сотрудники технопарка, ИТ-специалисты знают, как важно находить баланс между работой и отдыхом. Совместная досуговая активность способствует сплоченности коллектива и расширяет круг знакомств. Поэтому мы организуем не только сугубо айтишные мероприятия, но и общеизвестные праздники. Однако и в них мы интегрируем специфику ИТ-сферы. Так, на предстоящем мероприятии, один из конкурсов сгенерирует нейросеть. Приглашаю 1 ноября всех севастопольцев насладится мистической, технологической, научной атмосферой, а также специальными осенними блюдами от кафе PROзавтрак, – рассказал генеральный директор «ИТ ПАРК РУС» Владислав Мещеряков.

Вход на мероприятие осуществляется по пригласительным билетам. Подробную информацию предоставляет менеджер технопарка по телефону +7 912 517 5661.

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источник: пресс-служба ITG, «ИТ ПАРК РУС»

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