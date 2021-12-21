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Текущий ремонт дорог в Симферополе – работы идут в регулярном режиме, чтобы успеть до конца года
Фото: администрация Симферополя

Текущий ремонт дорог в Симферополе – работы идут в регулярном режиме, чтобы успеть до конца года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 19:15 21.12.2021

В Симферополе МБУ «Город» проводит работы по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети в целях обеспечения безопасности дорожного движения и возможности качественного передвижения его участников. О выполненных за прошедшую неделю мероприятиях рассказал начальник Департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

Всего в работах за период с 13 до 19 декабря было задействовано 27 сотрудников и 8 единиц техники МБУ «Город». На прошлой неделе выполнен ямочный ремонт дорог горячим асфальтом на проспекте Победы, проведены работы по засыпке ям фрезерованным асфальтовым материалом, а также демонтаж и монтаж бортового камня по ряду городских улиц.

В постоянном режиме сотрудники муниципального учреждения выполняют задачи по устранению мелких разрушений проезжей части и тротуаров, деформации «дорожной одежды», а также выполняют профилактические работы по предупреждению разрушений дорожного покрытия. За отчетный период с 13 по 19 декабря также выполнены работы по демонтажу бетонных конструкций. После выполненных работ производится погрузка и уборка мусора вручную, — проинформировали в администрации Симферополя.

Текущий ремонт дорог в Симферополе – работы идут в регулярном режиме, чтобы успеть до конца года

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