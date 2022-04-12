Телеграм канал КрымPRESS — Новости Крыма

В наше непростое время особое значение имеет скорость передачи информации. Немаловажную роль в этом играют современные мессенджеры. Пожалуй наиболее удобный в этом плане — Телеграм. Разумеется, при этом информативность, своевременность и достоверность — определяющие факторы любого новостного издания. Информационная платформа «КрымPRESS» — одно из ведущих новостных агентств полуострова Крым. Опираясь на развитую сеть корреспондентов в городах и населённых пунктах Республики, имея аккредитацию практически во всех службах государственной власти, стремится создать наиболее полную информационную картину, регулярно предоставляя читателям самую свежую информацию с места событий.

В оперативных сводках мы ежедневно подаем информацию о криминогенной обстановке в Крыму, происшествиях на дорогах, пожарах, чрезвычайных ситуациях и работе экстренных служб полуострова. Важные новости, значимые мероприятия, социальная жизнь Республики и Севастополя, всё это отражается в нашем зеркале событий. КрымPRESS представляет информацию в более чем шестидесяти рубриках, детально информируя своего читателя обо всём самом интересном.

Идя в ногу со временем, руководствуясь соображениями оперативности и достоверности передаваемой информации, представляем Вашему вниманию наш Телеграм канал.

Телеграм канал КрымPRESS

https://t.me/crimeapressinfo

Канал открыт к комментированию и постингу. При умеренной модерации от участников принимаются все новости полуострова Крым.

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