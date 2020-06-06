Телевизор в доме: член семьи или скрытая угроза

Кажется, нет дома, квартиры, где «украшением стола» (привет от Почтальона Печкина) не был бы телевизор. У многих телеки «прописались» в каждой комнате. А что, удобно, у каждого члена семьи ведь свои тематические предпочтения, и за ПДУ никто не сражается, и футбол на кухне, красота. Опять же, в ХХI веке все уже знают, что мясо «лучше в магазине покупать», а ТВ – в Интернет-магазине телевизоров Comfy. Это мы к тому, что такие покупки – не накладны и, однозначно, выгоднее семейного похода в электромаркет. Словом, современный телевизор в современном доме – и друг, и помощник, и учитель, и член семьи, и шоумен в придачу. А вот насколько он умен и безопасен, попробуем разобраться.

О вреде телевизора сказано и написано немало. Собирательный негативный образ таков: портит зрение, влияет на психику («зомбирует»), «съедает» электричество (и деньги за него), пожароопасен. Все эти мифы разбиваются при логическом рассмотрении.

«Портит зрение». Во-первых, у каждой современной модели есть сертификат безопасности, который неплохо бы прочитать, перед покупкой. Во-вторых, это же не кинескоп и не мономатрица, в ХХI веке картинка на экране складывается из «работы» каждого отдельного пикселя. Конечно, если усаживаться к экрану вплотную, нагрузка на глаза возрастет в разы. Точно так же, как и при работе за компьютером, ноутбуком, игре с любым гаджетом. С этой точки зрения, вред сопоставим с… айфоном, айпадом. Но вот от мобильника, воспроизводящего видео ты на 2-3 метра не отсядешь. А от телевизора – запросто. Отметим, 2-2,6 метра до экрана – идеальная и безопасная дистанция для телепросмотра хоть 4-5 часов кряду.

С экраном связан еще один «мужской миф»: чем больше размер экрана, тем качественнее картинка. Он верен только для одного формата – 4K (UltraHD). Это относительная новинка. Для такого домашнего кинотеатра и помещения должны быть соответствующими. Размер экрана стартует от 65 дюймов. Как говорится, позволяют размеры жилья и средства, отличный выбор. Но для массовых и популярных форматов HD и FullHD – экран до 65 дюймов – «за глаза». Картинка будет стабильно качественной, четкой, резкой, насыщенной.

Вот этот самый волшебный «иллюзорный мир» с красивой, яркой картинкой и породил миф о «зомбоящике». Дескать, телеки ломают людскую психику, убивают личность, позволяют манипулировать. Ох, претензия-то не к технике, а к содержанию телевизионных трансляций. Согласимся, что просмотр ТВ всю ночь напролет и сон нарушает, и распорядок дня ломает, и физические с психическими кондициями не улучшает… Равно как и сидение с вечера до утра с книжкой, игры до рассвета в ПК, написание квартального отчета, диплома, нон-стоп общение в соцсетях. И причем здесь телевизоры? Формирование вкусов и культурных предпочтений не стоит отдавать на откуп такому массовому явлению (для всеядных) как телевидение. С другой стороны, скольких учащихся выручили телевизионные онлайн занятия, обучающие программы, полезные, познавательные проекты. Любое лекарство может быть ядом, как и любой яд – лекарством.

Изучаете счет за электричество и пытаетесь вычленить в нем долю телевизора? Еще лет 5 назад было подсчитано, что она составляет 5-6% от общего расхода электроэнергии в доме. С тех пор наука и техника е стояли на месте. Одни из самых популярных телевизоров сегодня – энергосберегающие. На что следует обратить внимание при покупке? Класс энергосбережения: чем больше плюсов после буквы А, тем лучше, диагональ и тип матрицы. От 60 до 90 кВтч годового потребления – отличный выбор. Обычная лампочка «съедает» больше (от 10 кВтч в месяц). Совет на все времена: не только самостоятельно изучайте технические характеристики понравившихся моделей телевизоров, но и не стесняйтесь задавать вопросы профессионалам, в частности менеджерам, консультантам Интернет-магазина телевизоров Comfy. В том числе, и по энергоэффективности.

И последний миф, который мы сегодня развеем в дым – о пожароопасности современных телевизоров. По статистике, «чемпионы бед» среди бытовых приборов – электронагреватели, утюги и электрочайники. Доля телевизоров в сводках МЧС – до 1%. Опасные старые ламповые и транзисторные, конденсаторные модели давно изжили себя и отправились на свалки и в музеи. А еще снова работает «человеческий фактор» (как и в мифе о «зомбоящике»). Ведь почти всегда причина пожара, даже связанного с использованием бытовой техники – сам человек, по вине которого и происходят короткие замыкания.

Забавно, но все выше перечисленные мифы почему-то не работают, когда речь заходит о реальной покупке нового телевизора. Наверное, так дотошно выбирают четвероногого питомца, практически, «члена семьи». Социсследования показали: инициаторами подобных покупок чаще всего выступают мужчины, которые отбрасывают в сторону все слухи, а руководствуются… ну да, размером, диагональю экрана, качеством картинки и звука, подключением к Интернету, «примочками» и «умными» функциями, дизайном. Ценой, скидками – только потом. Хотя в идеальном сочетании цены и качества и кроется секрет успешной покупки в Интернет-магазине Comfy. И никаких мифов и «скрытых угроз».