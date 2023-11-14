Тема гармоничных межнациональных отношений — едина для Крыма, Юга страны и всей России

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с руководителем нового Межрегионального управления Федерального агентства по делам национальностей России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Республике Крым и городу Севастополю Сергеем Разживиным. Обсуждалось дальнейшее сотрудничество органов власти Республики Крым с ведомством, а также ряд вопросов, связанных с обеспечением межнационального согласия на полуострове.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что работа в Республике по этому направлению проводится на высоком уровне при полной поддержке не только органов власти, но и духовных лидеров, общественников и самих крымчан.

Наши граждане уже не раз доказали свое единение, общую силу духа и любовь к Родине. Крымчане, как никто другой, знают, что быть едиными значит быть непобедимыми. Именно благодаря этому в Крыму нет и не может быть никаких межнациональных конфликтов, – подчеркнул Аксёнов.

Также в мероприятии принял участие председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.