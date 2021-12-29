Темпераментные танцы и опера со счастливым концом в афише Одессы

Все, что следует за Новым годом – время сказок и чудес. Афиша Одессы воплощает именно этот принцип и предлагает поверить в невозможное. Причем касается это не только маленьких зрителей. Для взрослых организаторы событий приготовили множество сюрпризов, которые заставят вынырнуть из будней и окунуться в океан эмоций, ярких и незабываемых.

Существует ли Дед Мороз?

Первое лицензионное Фиксы-шоу в Одессе! Спросите ребенка, хочет ли он провести полтора часа в компании любимых фиксиков и получить ответ на вопрос «Существует ли Дед Мороз на самом деле?». Ответ точно будет положительным. А яркое шоу с красочными костюмами, музыкальными номерами, удивительными фокусами и трюками и взрослых не оставит равнодушными. Признайте: всем однажды хочется вернуться в детство, хотя бы ненадолго, и ощутить себя наивным маленьким человеком, который готов признать, что подарки в мешке заготовлены не родителями, а щедрым сказочным дедом с пушистой белой бородой.

Дата и время: 5 января, 13.00.

Локация: Дом клоунов.

Большое путешествие в добрую сказку

Спектакль «Изумрудный город» – не просто интерпретация известной сказки Александра Волкова, впервые изданной в 1939 году. Это – компактный и увлекательный экскурс в историю оперы. И сама постановка – тоже опера, только сказочная. Детям и взрослым предлагается познакомиться с самыми известными произведениями великих композиторов: Бизе, Верди, Моцарта и многих других. И все это – в контексте истории о бесстрашной девочке Элли, которую ураган унесет в волшебную страну, где она встретит Страшилу, Железного Дровосека, Льва, и убедится в ценности настоящей дружбы.

Дата и время: 5 января, 12.00.

Локация: Одесский национальный академический театр оперы и балета.

Опера с хэппи-эндом

«Иоланта» – последняя опера Чайковского и одна из немногих со счастливым концом: влюбленные воссоединяются, чтобы прожить остаток жизни долго и счастливо. История принцессы, от которой много лет скрывали, что она слепа, растрогает зрителя любого возраста и душевного склада. Философам сюжет даст пищу для размышлений о связи между физическим и духовным прозрением. Любители оперы получат эстетическое удовольствие от мастерства певцов.

Дата и время: 5 января, 18.30.

Локация: Одесский Национальный Академический театр Оперы и Балета.

Зажигательное Рождество

В сказках добро неизменно побеждает зло, жадность получает заслуженное наказание, а за жестокость приходится отвечать по всей строгости закона. Наверное, поэтому сказочные истории любят даже взрослые, а для детей такие сюжеты – возможность разобраться с базовыми человеческими ценностями и понять, что такое хорошо, и что такое – плохо. «Девочка со спичками. Путешествие в Рождество» – история поучительная, побуждающая маленьких зрителей к правильным вопросам и в то же время по-настоящему праздничная, ведь победу празднует добро, любовь и дружба. Спектакль рекомендован к просмотру всей семьей.

Дата и время: 5 января, 18.00.

Локация: Дом клоунов.

Темперамент и страсть под грузинским соусом

Легендарный танцевальный коллектив в легендарном городе у моря! Темпераментные грузины вовлекут одесситов и гостей города в феерию эмоций. Ансамбль «Сухишвили» в Одессе – это гремучая смесь энергетики местных зрителей и драйва танцоров из Грузии. Выступления коллектива всегда проходят с аншлагами, и это неудивительно: зрелище яркое, чувственное, запоминающееся надолго.

Дата и время: 28 марта, 19.00.

Локация: Театр музкомедии (ОАТМК им. М. Водяного).

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