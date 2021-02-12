Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | Температура будет минусовой. Погода в Крыму

crimeapress_news

реклама в крыму
Температура будет минусовой. Погода в Крыму
фото: xusenru (pixabay.com)

Температура будет минусовой. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:27 12.02.2021

В субботу 13 февраля в результате вторжения холодного арктического воздуха в Крыму сохранятся сложные погодные условия.

Снег, местами очень сильный, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с; в восточных и южных районах усилится до 25-30 м/с, на ЮБК 30-33 м/с, в горах 35-40 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, на ЮБК -1…-6°; днем -4…-9; в горах ночью и днем -14…-16°. В воскресенье еще вероятен небольшой снег, ветер ослабеет. Следующая неделя будет аномально-холодной, минимальные температуры воздуха понизятся до 12-17° мороза, максимальные составят 5-10° мороза, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Температура будет минусовой. Погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.