Тепличное хозяйство в Севастополе выращивало не ту «травку»

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном культивировании растений в крупном размере.

В Севастополе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1967 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, злоумышленник с осени 2019 года высаживал и выращивал побеги конопли в самодельной теплице, оборудованной по месту его жительства в частном доме в Нахимовском районе Севастополя. Незаконная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которые в мае 2020 года изъяли из теплицы на чердаке дома 20 кустов наркосодержащего растения, а также 135 г марихуаны, которую злоумышленник незаконно хранил в высушенном виде, — сообщили в севастопольской прокуратуре.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.