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«Тепло для Героя». чане – бойцам, защитникам Отечества

«Тепло для Героя». Крымчане – бойцам, защитникам Отечества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:49 19.02.2024

Связь фронта и тыла важна, она вселяет в наших бойцов уверенность.

В преддверии Дня защитника Отечества в Штабе общественной поддержки Республики Крым состоялось мероприятие по передаче поздравительных открыток, сладостей, вязаных вещей и маскировочных сетей для бойцов, находящихся на передовой, и для тех, кто проходит лечение в военном госпитале. Эскизы для открыток, подписанных детьми, ранее нарисовали студенты Крымского художественного училища имени Н.С. Самокиша.

«Тепло для Героя». Крымчане – бойцам, защитникам Отечества

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Тепло для Героя».

Нашим бойцам, которые с честью выполняют свой воинский долг в рамках СВО, важно ощущать заботу своих близких, друзей, единомышленников. Даже если на передовой всего достаточно, связь фронта и тыла важна, она вселяет в бойцов уверенность, — рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

«Тепло для Героя». Крымчане – бойцам, защитникам Отечества

На мероприятии учащиеся Симферопольской школы №5 имени 85-го гвардейского артиллерийского симферопольского полка прочитали стихотворения о Родине.

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«Тепло для Героя». Крымчане – бойцам, защитникам Отечества

По словам Председателя Государственного Совета Республики Крым, дети, произнесшие такие правильные, искренние слова, вырастут правильными людьми.

С этого и начинается патриотическое воспитание, — резюмировал Владимир Константинов.

«Тепло для Героя». Крымчане – бойцам, защитникам Отечества

Фото: страница ВКонтакте В. Константинова.

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