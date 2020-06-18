Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»  

Накануне Терновка и Родное встречали очередной рейд программы «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец».

Как всегда, лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова сопровождала депутат Совета Терновского МО Валентина Булгакова. Ее полушутя полусерьезно называют «самым народным депутатом». Все-то она знает, все и ее знают.

Активисты «Добровольца» признаются: работать с Валентиной Булгаковой – одно удовольствие.

Как её останавливают на улицах, как для каждого у неё есть какая-то информация, она всем полезна и всем нужна! Всегда смеёмся с Дмитрием (Голиковым – ред.), когда Валя кричит под калиткой: «Это Булгакова с Голиковым пришли! Открывайте!» И каждый раз нас встречает счастливая улыбка, люди радуются и мы счастливы от того, что приносим радость, — говорит сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.