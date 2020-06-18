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Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:27 18.06.2020

Накануне Терновка и Родное встречали очередной рейд программы «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец».

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»

Как всегда, лидера «Добровольца»  Дмитрия Голикова сопровождала депутат Совета Терновского МО Валентина Булгакова. Ее полушутя полусерьезно называют «самым народным депутатом». Все-то она знает, все и ее знают.

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»

Активисты «Добровольца» признаются: работать с Валентиной Булгаковой – одно удовольствие.

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»

Как её останавливают на улицах, как для каждого у неё есть какая-то информация, она всем полезна и всем нужна! Всегда смеёмся с Дмитрием (Голиковым – ред.), когда Валя кричит под калиткой: «Это Булгакова с Голиковым пришли! Открывайте!» И каждый раз нас встречает счастливая улыбка, люди радуются и мы счастливы от того, что приносим радость, — говорит сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»

Очередной рейд программы «Продуктовое обеспечение» — к сельским ветеранам, одиноким людям, социально незащищенным, тем, кому нужна помощь.

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»

Проект поставлен на постоянную основу – выезды в отдаленные села Севастополя проходят регулярно.

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»

Фото: пресс-служба ОД «Добровлец». Более подробный фотоотчет — ЗДЕСЬ.

Терновка и Родное встречали июньский рейд программы «Продуктовое обеспечение» ОД «Доброволец»  

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