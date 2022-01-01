Террасная доска из ДПК — как выбрать, и какие моменты стоит учесть при монтаже

Террасная доска из ДПК (древесно-полимерного композита) — тот элемент декора интерьера, который сегодня используется повсеместно, когда необходимо создать по-настоящему стоящий интерьер. Как с точки зрения функциональности, так и исходя из запросов, предполагающих необходимость произвести достойное внешнее впечатление. Между тем, говорят специалисты, террасная доска — довольно непростой материал. В том смысле, что даже высококлассное изделие может не оправдать надежд, если монтаж пола не будет произведён должным образом. Тонкостей в процессе, отмечают специалисты компании Терраса PLUS https://terrasaplus.ru/, много. Причём далеко не все из них очевидны — многие «разгадываются» с опытом, так что «самоделкиным» связываться с укладкой террасной доски не советуют — либо материал можно «погубить», либо же получить результат, который постоянно будет доставлять дискомфорт своей «проблемностью» при эксплуатации.

Террасная доска — правила выбора

Первое, что нужно знать: качество террасной доски из ДПК напрямую зависит от того, из каких материалов она изготовлена. А это измельчённая древесина (так называемая «мука») вкупе с синтетикой — поливинилхлоридом (ПВХ) или полиэтиленом (ПП). Две последние составляющие влияют на износостойкость доски. Так:

поливинилхлорид, как правило, служит дольше. Однако, он довольно хрупкий.

полиэтилен более пластичен, чем его ПВХ, но срок службы зависит от того, насколько скрупулёзно относятся к уходу за ним.

Впрочем, говорят эксперты, если террасная доска будет «нести службу» в частном домовладении, то на этих моментах можно и не зацикливаться. А вот для коммерческого использования, когда речь идёт о большой нагрузке, эти различия принять во внимание стоит. Как и такой факт — террасные доски бывают двух видов:

пустотелые.

полнотелые.

Первый профиль подходит в общем-то для всех террас. Но если есть возможность в случаях, когда речь идёт о проектах с повышенной проходимостью (площадки объектов общепита, ступени, пирсы — к примеру)/, выбирать, то лучше отдать предпочтение второму варианту. Полнотелая доска — качественные её образчики! — выдерживает самые сложные условия использования.

При этом однозначный плюс пустотелого профиля — он дешевле полнотелого. Что важно, если необходимо покрыть внушительную территорию.

Кроме того, выбирая террасную доску нужно взять во внимание такие параметры, как:

тип профиля. Бывает шовным и бесшовным. Первый монтируют при помощи «клипс» с зазором, который позволяет осуществлять отток воды. Второй обеспечивает создание монолитных конструкций, но процесс эксплуатации таких террас более сложный, чем при использовании шовного профиля.

тип обработки. В зависимости от метода получают либо шлифованную доску, либо с эффектом «старины», либо с эффектом «под дерево».

Террасная доска — монтаж

Монтаж террасной доски, как уже говорилось выше, — процесс сложный. И его «правильность» зависит от соблюдения целого ряда условий. В частности, от того:

был ли разработан проект или же материал укладывается «по факту»,

насколько грамотно проведены замеры,

насколько верно подобраны комплектующие. Каждый вид доски требует в этом плане особого подхода.

Крайне важно задействовать в процессе монтажа исключительно «родные» материалы и комплектующие, произведённые тем же заводом-изготовителем. Именно от этого зависит долговечность доски, — подчёркивают специалисты компании Терраса PLUS.

Здесь, к слову, стоит отметить, что правильно уложенная террасная доска (если это качественный материал, за которым ухаживают должным образом, разумеется) может находиться в постоянной эксплуатации пару-тройку десятилетий точно. По той простой причине, что покрытие из ДПК:

не боится агрессивного воздействия окружающей среды (не впитывает влагу, а стало быть не разбухает; не боится низких температур, а также их перепада (от -40 до +40 градусов); практически не подвержена гниению и «атакам» грибковых инфекций);

не требует особого отношения в том, что касается выбора средств ухода — химические средства выдерживает, однако прекрасно реагирует на мытье-чистку водой и элементарным моющим препаратом;

устойчиво к царапинам.

Но ещё раз: на все эти «плюсы» террасной доски гарантированно можно рассчитывать только тогда, когда сам материал высокого качества, а монтаж осуществляли специалисты.

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