Террасная доска из ДПК — как выбрать, и какие моменты стоит учесть при монтаже

Террасная доска из ДПК (древесно-полимерного композита) — тот элемент декора интерьера, который сегодня используется повсеместно, когда необходимо создать по-настоящему стоящий интерьер. Как с точки зрения функциональности, так и исходя из запросов, предполагающих необходимость произвести достойное внешнее впечатление. Между тем, говорят специалисты, террасная доска — довольно непростой материал. В том смысле, что даже высококлассное изделие может не оправдать надежд, если монтаж пола не будет произведён должным образом. Тонкостей в процессе, отмечают специалисты компании Терраса PLUS https://terrasaplus.ru/, много. Причём далеко не все из них очевидны — многие «разгадываются» с опытом, так что «самоделкиным» связываться с укладкой террасной доски не советуют — либо материал можно «погубить», либо же получить результат, который постоянно будет доставлять дискомфорт своей «проблемностью» при эксплуатации.
Террасная доска — правила выбора
Первое, что нужно знать: качество террасной доски из ДПК напрямую зависит от того, из каких материалов она изготовлена. А это измельчённая древесина (так называемая «мука») вкупе с синтетикой — поливинилхлоридом (ПВХ) или полиэтиленом (ПП). Две последние составляющие влияют на износостойкость доски. Так:
- поливинилхлорид, как правило, служит дольше. Однако, он довольно хрупкий.
- полиэтилен более пластичен, чем его ПВХ, но срок службы зависит от того, насколько скрупулёзно относятся к уходу за ним.
Впрочем, говорят эксперты, если террасная доска будет «нести службу» в частном домовладении, то на этих моментах можно и не зацикливаться. А вот для коммерческого использования, когда речь идёт о большой нагрузке, эти различия принять во внимание стоит. Как и такой факт — террасные доски бывают двух видов:
- пустотелые.
- полнотелые.
Первый профиль подходит в общем-то для всех террас. Но если есть возможность в случаях, когда речь идёт о проектах с повышенной проходимостью (площадки объектов общепита, ступени, пирсы — к примеру)/, выбирать, то лучше отдать предпочтение второму варианту. Полнотелая доска — качественные её образчики! — выдерживает самые сложные условия использования.
При этом однозначный плюс пустотелого профиля — он дешевле полнотелого. Что важно, если необходимо покрыть внушительную территорию.
Кроме того, выбирая террасную доску нужно взять во внимание такие параметры, как:
- тип профиля. Бывает шовным и бесшовным. Первый монтируют при помощи «клипс» с зазором, который позволяет осуществлять отток воды. Второй обеспечивает создание монолитных конструкций, но процесс эксплуатации таких террас более сложный, чем при использовании шовного профиля.
- тип обработки. В зависимости от метода получают либо шлифованную доску, либо с эффектом «старины», либо с эффектом «под дерево».
Террасная доска — монтаж
Монтаж террасной доски, как уже говорилось выше, — процесс сложный. И его «правильность» зависит от соблюдения целого ряда условий. В частности, от того:
- был ли разработан проект или же материал укладывается «по факту»,
- насколько грамотно проведены замеры,
- насколько верно подобраны комплектующие. Каждый вид доски требует в этом плане особого подхода.
Крайне важно задействовать в процессе монтажа исключительно «родные» материалы и комплектующие, произведённые тем же заводом-изготовителем. Именно от этого зависит долговечность доски, — подчёркивают специалисты компании Терраса PLUS.
Здесь, к слову, стоит отметить, что правильно уложенная террасная доска (если это качественный материал, за которым ухаживают должным образом, разумеется) может находиться в постоянной эксплуатации пару-тройку десятилетий точно. По той простой причине, что покрытие из ДПК:
- не боится агрессивного воздействия окружающей среды (не впитывает влагу, а стало быть не разбухает; не боится низких температур, а также их перепада (от -40 до +40 градусов); практически не подвержена гниению и «атакам» грибковых инфекций);
- не требует особого отношения в том, что касается выбора средств ухода — химические средства выдерживает, однако прекрасно реагирует на мытье-чистку водой и элементарным моющим препаратом;
- устойчиво к царапинам.
Но ещё раз: на все эти «плюсы» террасной доски гарантированно можно рассчитывать только тогда, когда сам материал высокого качества, а монтаж осуществляли специалисты.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!