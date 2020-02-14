«Тест на прочность» прошли севастопольские газодымозащитники

Работа в экстремальных условиях – именно с такими реалиями ежедневно сталкиваются севастопольские огнеборцы. Для успешной реализации своих функций по спасению людей и ликвидации последствий стихии, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе, сотрудникам необходима серьезная подготовка и не только физическая. Психологическая устойчивость и умение работать в условиях плотного задымления – именно то, что помогает пожарным спасать жизни людей, сохраняя собственную.

Для отработки данных навыков состоялись занятия в дымокамере. Участие в них приняло более 120 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Работа в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом, выполнение вводных заданий по условной чрезвычайной ситуации, а также принятие решений при дополнительно поданных командах — основные направления, которые отработаны подразделениями, — озвучили задачи учения в пресс-службе ведомства.