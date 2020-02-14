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"Тест на прочность" прошли севастопольские газодымозащитники

«Тест на прочность» прошли севастопольские газодымозащитники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 14.02.2020

Работа в экстремальных условиях – именно с такими реалиями ежедневно сталкиваются севастопольские огнеборцы. Для успешной реализации своих функций по спасению людей и ликвидации последствий стихии, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе, сотрудникам необходима серьезная подготовка и не только физическая. Психологическая устойчивость и умение работать в условиях плотного задымления – именно то, что помогает пожарным спасать жизни людей, сохраняя собственную.

Для отработки данных навыков состоялись занятия в дымокамере. Участие в них приняло более 120 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Работа в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом, выполнение вводных заданий по условной чрезвычайной ситуации, а также принятие решений при дополнительно поданных командах — основные направления, которые отработаны подразделениями, — озвучили задачи учения в пресс-службе ведомства.

"Тест на прочность" прошли севастопольские газодымозащитники "Тест на прочность" прошли севастопольские газодымозащитники "Тест на прочность" прошли севастопольские газодымозащитники "Тест на прочность" прошли севастопольские газодымозащитники

Целью данных тренировок является повышение физической подготовки сотрудников, психологической устойчивости при выполнении задач в задымленной зоне. Вместе с этим давались внезапные вводные, такие как: потеря связи с работающим звеном ГДЗС, обрушение конструкций и прочее. В целом, все отработали слаженно, четко. В дальнейшем будем планировать такие же тренировки, развиваться. На достигнутом останавливаться не будем, — рассказал заместитель начальника службы начальник дежурной смены службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ майор внутренней службы Николай Зеленский.

"Тест на прочность" прошли севастопольские газодымозащитники

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