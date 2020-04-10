Тюльпаны Никитского ботанического сада «пришли» к сотрудникам ялтинских медучреждений

Напомним, в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, у традиционного Парада тюльпанов Никитского ботанического сада были лишь виртуальные посетители — чтобы хоть как-то продемонстрировать красоту этих цветов, директор НБС Юрий Плугатарь предложил провести парад онлайн.

На фото первых распустившихся цветов пользователи сети интернет и социальных сетей отреагировали множеством репостов и комментариев, тем самым показав, что нуждаются в таких красивых и теплых кадрах. Именно отсюда появился девиз нынешнего парада: «Тюльпаны идут к вам!». К делу приобщили журналистов и профессиональных фотографов, задачей которых было максимально поделиться красотой с миром, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.



10 апреля цветы срезали в самый эффектный этап их цветения и развезли по лечебным учреждениям Южного берега Крыма. Совместная акция была организована Никитским Ботаническим садом при поддержке главы администрации города Ялта Ивана Имгрунта, его заместителя Ирины Романец. Прежде всего, она призвана порадовать сотрудников ялтинских медицинских учреждений и поддержать их в такое нелегкое время.

Медики сейчас на переднем рубеже и нам очень хотелось, чтобы они увидели наши цветы и почувствовали их волшебный аромат. Так мы хотим показать, что очень благодарны за их труд и передать им частичку нашей любви и заботы, — сообщил Юрий Плугатарь.

Цветы отправились также и в больницы других городов Крыма.

Спасибо за такой сюрприз. За то, что радуете в эти тяжелые дни. Весь коллектив благодарен администрации города Ялта и Никитскому саду за эти прекрасные цветы. Мы надеемся, что благодаря такой поддержке, справимся с такой сложной эпидемиологической ситуацией, — отмечает заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы филиала ФГБУ «ФНКЦ ФМБА» в Крыму Юрий Гудилов.

А полюбоваться в ботсаду действительно можно было бы многим. Когда в прошлом году обсуждали концепцию нынешнего парада тюльпанов, решили, что это будет выставка новинок. На ней представлено 199 сортов, из которых 131 демонстрируют впервые. Причем в этом году ставка была сделана на презентацию новых голландских цветов. В группу поздних сортов вошли также два представителя селекции НБС, который будет радовать глаз дольше всех.

Кроме того, на официальном сайте проводится конкурс на звание генерала парада тюльпанов. В нем проголосовали более 700 человек, но у желающих еще есть возможность определиться с лидером.

Кто-то ведь должен командовать этой самой мирной и прекрасной цветочной армией? Пусть эта нелёгкая весна ознаменуется не только коронавирусом, но и рождением новой красивой традиции, — говорит Юрий Плугатарь.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта