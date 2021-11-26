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Тканевые ролеты - элемент уюта в современном оформлении окна
фото: rolety-kiev.com.ua

Тканевые ролеты — элемент уюта в современном оформлении окна

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 18:58 26.11.2021

В декоративном оформлении окон классические шторы отходят на второй план, уступая место элегантным ролетам. Так, например, тканевые ролеты не только создают особый уют и подчеркивают дизайн помещения, но и отлично справляются со своей основной функцией – защитой от проникновения ярких солнечных лучей.

Виды тканевых ролет

Конструкция тканевых ролет проста в монтаже и пользовании. По типовым особенностям они бывают двух видов.

  • Открытые системы
    • Ткань накручивается на валик, который может быть как автономными (на каждую оконную секцию), так и монолитными (на весь оконный проем).
  • Закрытые системы
    • Ткань ролет накручивается на валик, упакованный в короб. Также имеются вертикальные направляющие.

Какие преимущества вы получите при покупке тканевых ролет

  • Текстильная основа ролет представлена в широком ассортименте.
    • Натуральные, джутовые и синтетические ткани.
    • Хорошая плотность тканевой фактуры, обеспечивающая высокий уровень светонепроницаемости.
    • Специальная пропитка предохраняет ролеты от выцветания и сохраняет первоначальную яркость красок.
    • Тканевые ролеты не мнутся и всегда держат форму.
  • Тканевые ролеты обладают свойством отталкивать пыль и не впитывать загрязнения.
  • Они очень легко крепятся к окнам и просты в эксплуатации.
  • Поклонники традиционных классических штор убедились, что их можно удачно сочетать с ролетами, обеспечивая и красоту интерьера и хорошую светонепроницаемость.

Блекаут – запомните это слово

Тканевые ролеты блэкаут обеспечат вам идеальный комфорт в солнечный день, скрасят унылый пейзаж за окном во время дождя, а в морозы станут дополнительным заслоном от проникновения в дом холодного воздуха.

Почему стоит приобретать тканевые ролеты в интернет-магазине «Лидер Комфорта»

Каждый интернет-магазин имеет свои подходы в формировании ассортимента и способах продаж. Специалисты компании «Лидер Комфорт» озвучивают свой алгоритм работы с клиентами:

  • Наш интернет-магазин ориентирован, прежде всего, на клиентские запросы и максимально внимательную работу с каждым покупателем.
  • Ассортимент и цветовая гамма подбираются с учетом анализа покупательского спроса и пожеланий.
  • Мы работаем с надежными поставщиками, гарантирующими качество своей продукции.
  • Ценовая политика очень лояльна, у нас можно купить тканевые ролеты в различных ценовых диапазонах.
  • Действует система акций, скидок и распродаж.
  • Навигация сайта и система отсылок позволяет даже самому неподготовленному пользователю быстро и легко находить интересующие позиции.
  • Наши онлайн-консультанты всегда готовы оказать помощь в выборе тканевых ролет и ответить на любые вопросы клиентов.

Статья предоставлена: https://rolety-kiev.com.ua/rolety/tkanevye-rolety/

Тканевые ролеты - элемент уюта в современном оформлении окна

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