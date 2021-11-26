Тканевые ролеты — элемент уюта в современном оформлении окна

В декоративном оформлении окон классические шторы отходят на второй план, уступая место элегантным ролетам. Так, например, тканевые ролеты не только создают особый уют и подчеркивают дизайн помещения, но и отлично справляются со своей основной функцией – защитой от проникновения ярких солнечных лучей.

Виды тканевых ролет

Конструкция тканевых ролет проста в монтаже и пользовании. По типовым особенностям они бывают двух видов.

Открытые системы Ткань накручивается на валик, который может быть как автономными (на каждую оконную секцию), так и монолитными (на весь оконный проем).

Закрытые системы Ткань ролет накручивается на валик, упакованный в короб. Также имеются вертикальные направляющие.



Какие преимущества вы получите при покупке тканевых ролет

Текстильная основа ролет представлена в широком ассортименте. Натуральные, джутовые и синтетические ткани. Хорошая плотность тканевой фактуры, обеспечивающая высокий уровень светонепроницаемости. Специальная пропитка предохраняет ролеты от выцветания и сохраняет первоначальную яркость красок. Тканевые ролеты не мнутся и всегда держат форму.

Тканевые ролеты обладают свойством отталкивать пыль и не впитывать загрязнения.

Они очень легко крепятся к окнам и просты в эксплуатации.

Поклонники традиционных классических штор убедились, что их можно удачно сочетать с ролетами, обеспечивая и красоту интерьера и хорошую светонепроницаемость.

Блекаут – запомните это слово

Тканевые ролеты блэкаут обеспечат вам идеальный комфорт в солнечный день, скрасят унылый пейзаж за окном во время дождя, а в морозы станут дополнительным заслоном от проникновения в дом холодного воздуха.

Почему стоит приобретать тканевые ролеты в интернет-магазине «Лидер Комфорта»



Каждый интернет-магазин имеет свои подходы в формировании ассортимента и способах продаж. Специалисты компании «Лидер Комфорт» озвучивают свой алгоритм работы с клиентами:

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Статья предоставлена: https://rolety-kiev.com.ua/rolety/tkanevye-rolety/