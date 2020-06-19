То дождь, то жара под 32°. Погода в Крыму

В выходные дни и в начале следующей недели в Крыму сохранится неустойчивая погода, благодаря мощным конвективным процессам внутримассового характера.

Пройдут кратковременные грозовые дожди, в дневные часы местами сильные ливни с градом. Максимальные температуры воздуха 27…32°, в горах 20…25°; минимальные – 14…19°, на побережье до 22°. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление до 20-25 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .