Точку в скандале с «поздравлением ветеранов-блокадников» в Керчи поставил Госсовет Крыма

В Госсовете Крыма прошло заседание Комиссии по соблюдению правил этики депутата. По всей видимости, это последнее «эхо» скандала с «поздравлением ветеранов-блокадников» в Керчи.

Основным вопросом повестки стало участие депутата ГС РК, избранного по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9, Ирины Черненко в акции «Блокадный хлеб», которая прошла в городе Керчи 27 января, в ознаменование Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.), — сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Депутаты отметили некорректный подход к организации и проведению памятной акции в Керчи, что привело к неоднозначной трактовке событий и общественному резонансу. По общему мнению собравшихся, моральная сторона вопроса справедливо стала предметом публичной дискуссии, поэтому все депутаты и должностные лица должны вынести из произошедшего серьезный урок.

Как отметила председатель Комиссии Алла Пономаренко, все проводимые мероприятия, особенно символичные и памятные, должны быть тщательно продуманы, выверены от начала до конца.

Задача депутата любого уровня — работать во благо людям — не для галочки, не для фотографии или отчета. Да, иногда случаются ошибки. Где-то на них правильно указывают люди,поэтому, когда начинается полемика, нужно делать соответствующие выводы, не дожидаясь резонанса. Мы все избраны людьми и должны прислушиваться к их мнению, — убеждена депутат.

В свою очередь, «проштрафившийся» депутат крымского парламента Ирина Черненко извинилась перед своими избирателями:

Обращаясь к керчанам, хочу сказать одно: мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства или обидеть кого-то. Это произошло, невольно, необдуманно и я приношу свои глубокие и искренние извинения. Все керчане с уважением и трепетом относятся к ветеранам, поэтому мы будем делать все, чтобы они нами гордились.

По итогам заседания также было принято решение рекомендовать руководителям фракций Государственного Совета РК провести заседания, в ходе которых повторно донести до парламентариев важность соблюдения этических норм поведения депутата. Аналогичная рекомендация будет дана народным избранникам в муниципальных образованиях Республики Крым.