Только 17 приезжих 1 мая проследовали в обсерваторы… из, примерно, тысячи человек

Пока полиция штрафует «зазевавшихся» крымчан, по каким-то причинам не объяснившим стражам порядка о причинах и целях своего нахождения во дворах и улицах, «на природе», транспортные «ворота» полуострова приняли, примерно, две тысячи приезжих. 17 авиарейсов, 2 поезда, 1750 машин на Крымском мосту. «Отбросим» возвращающихся домой крымчан, командировочных, «материковых» сограждан с недвижимостью на полуострове… Даже после этих «вычитаний» останется, примерно, тысяча человек — просто «потенциальных отдыхающих». Но цифры говорят сами за себя: несмотря на все строгие меры и угрозы, только 17 «туристов» проследовали в обсерваторы.

Из приезжих в обсерватор помещены с железнодорожного вокзала – три человека, аэропорт – пять человек, и пятерым было предложено купить обратные билеты, они приобрели билеты на обратную дорогу и убыли из аэропорта Симферополь. С автомобильных пунктов пропуска – девять человек, которые также были помещены в условия обсерватора, — сообщил зам. начальника Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

В очередной раз обратим внимание на то, что статистика по приезжим МВД и Роспотребнадзора не совпадает. Полиция говорит о 1750 авто, проехавших в Крым по мосту. Роспотребнадзор – о 1 200 человек, заехавших по Крымскому мосту. То есть 550 авто – электрокары с дистанционным управлением? А пассажиры?

Тем не менее, по информации Роспотребнадзора, за сутки в Крым прибыло порядка двух тысяч человек. Авиасообщением – 677 пассажиров, поездами – 124 человека, а через Крымский мост — 1 200 человек.

Но, согласитесь, так не бывает, что только 17 из этих сотен оказались «туристами». Ну «не бьются цифры»!

Накануне РИА Новости Крым опубликовало материал о том, как можно без проблем проехать в Крым. Как говорится, были бы деньги и желание. Вот и получается, что все «драконовские» ограничительные меры либо для «местных», либо, уж извините, для совсем наивных дураков.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня не скрывал возмущения:

В СМИ и на общественных ресурсах публикуют схемы проезда, придумывают способы обхода запретов… Начинают работать организованные группы – небольшие автобусы, такси с той стороны и с нашей. Машина из Краснодара подвозит пассажиров, наши подъезжают и отсюда забирают людей… Народ придумывать способ обхода запретов умеет.

Зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин отметил, что ситуация «под контролем». Кроме того, накануне была выявлена попытка дать взятку сотруднику ГИБДД во время службы. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

С чем проблем нет, так это с протоколами на местных нарушителей «самоизоляции». 1 мая составлено 249 таких протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ («невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Учитывая традиции по отдыху первого мая в Крыму, упор был сделан на патрулирование водохранилищ, лесных массивов, пляжей. Был осуществлен выезд наших сотрудников на усиление патрулирования Ялты и приморских поселков, — рассказал Александр Смаглин.

За день поступило 37 заявлений от «бдительных крымчан», сообщивших о нарушении режима самоизоляции другими людьми.

Мы их отработали, 22 факта не подтвердилось, а по остальным 66 нарушений задокументировали, — сказал замначальника полиции.

7 протоколов составлено в отношении родителей, чьи дети находились на улице беспричинно.