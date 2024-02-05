Только за минувшие выходные в Севастополе жертвами онлайн-мошенников стали девять человек

Граждане добровольно отдали преступникам около 8 миллионов рублей.

В Севастополе за прошедшие выходные в полицию обратились девять граждан в возрасте от 22 до 81 лет, которые пострадали от мошенников. Общая сумма материального ущерба составила более 7,8 миллионов рублей.

Хищения денежных средств происходили под предлогом защиты денег на банковском счёту, по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогом компенсации за некачественные лекарственные препараты и под предлогом поднятия рейтинга в интернет-магазине, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Самые яркие примеры:

60-летнему старшему тренеру спортивной школы позвонил мошенник, представился сотрудником органов государственной безопасности и сообщил, что ему необходимо срочно перечислить все свои деньги на «безопасный счёт», так как их пытаются похитить злоумышленники. Выполнив указания позвонившего, мужчина перевёл на продиктованный ему счёт пять миллионов рублей.

Более одного миллиона рублей лишился 67-летний работник автотранспортного предприятия, которому позвонил лжесотрудник регионального коммерческого банка, сообщивший о якобы возникших проблемах с банковским счётом.

По аналогичной схеме лишился 400 тысяч 37-летний работник винодельческой фирмы.

22-летней учительнице младших классов позвонил мошенник, который сообщил, что её банковский счёт используют злоумышленники для финансирования ВСУ. Аферист убедил потерпевшую оформить кредит в банке на сумму 250 тысяч рублей и перечислить вместе с принадлежащими ей 100 тысячами рублей на продиктованный счёт.

81-летней пенсионерке позвонили мошенники, представились сотрудниками следственных органов, и сообщили что её внучка стала виновницей ДТП и для непривлечения её к уголовной ответственности нужна крупная сумма. Прибывшему курьеру пожилая женщина передала все имеющиеся деньги – 150 тысяч рублей.

77-летней пенсионерке позвонил мошенник, представился сотрудником юстиции из Москвы и сообщил, что женщине полагается крупная компенсация за ранее приобретённые некачественные лекарственные препараты, но её для получения нужно оплатить страховку и другие услуги. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перечислила на указанные ей счета в общей сложности 310 тысяч рублей.

Желая поднять рейтинг продавца на популярном маркетплейсе, 29-летняя жительница Севастополя перечислила 200 тысяч рублей мошенникам, но обещанную услугу не получила.