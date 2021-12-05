Только за одни сутки военные передали медучреждениям юга России более 9 тонн жидкого кислорода

За минувшие сутки военнослужащие передали медучреждениям юга России более 9 тонн жидкого кислорода.

Медицинский кислород был передан в лечебные учреждения Ставропольского края (3 т), Кабардино-Балкарской Республики (3 т) и Республики Северная Осетия-Алания (2,5 т). Также кислород был передан в Волгоградскую и Ростовскую области, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

4 декабря спланирована передача кислорода в медучреждения Республики Крым, Астраханской области и в больницы Ростовской области. Всего в этом году в лечебные учреждения субъектов РФ было передано более 280 тонн медицинского кислорода.

Жидкий кислород доставляется с хранилищ военных аэродромов ЮВО. Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки бортовых систем воздушных судов кислородом.