Топ-10 популярных пород собак у россиян в 2020 году

В этом году даже самоизоляция и коронавирус не стали причиной отказа от идеи завести себе лучшего друга. Из года в год предпочтения у россиян меняются, одни породы сменяют другие, но общая тенденция последних лет говорит о том, что большинство предпочитает заводить собак-компаньонов. Подводя итоги года, Российская кинологическая федерация составила рейтинг самых популярных пород собак у россиян в уходящем 2020.

Я не удивлен, что самой популярной породой собак у россиян в этом году оказалась порода немецкий шпиц. Она востребована у собаководов вот уже 5 лет. Сейчас тенденция в целом такова, что жители крупных городов предпочитают заводить себе собак-компаньонов: такого питомца удобно держать в квартире, его всегда можно взять с собой на прогулку и в поездки, а миловидный внешний вид как ещё один бонус для хозяина, — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Топ-10 самых популярных пород среди россиян в 2020 году

Рейтинг был составлен на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков. По данным Российской кинологической федерации, самой популярной породой в этом году оказалась порода немецкий шпиц. Не первый год шпицы пользуются такой популярность: данная тенденция сохраняется на протяжении 5 лет. На второй строчке рейтинга – чихуахуа, третье место — у йоркширского терьера. Популярность этих пород можно объяснить тем, что чаще всего жители крупных городов заводят себе небольших по размеру собак, которых удобно содержать в квартире.

Вот как выглядит рейтинг топ-10 самых популярных пород среди россиян:

Немецкий шпиц Чихуахуа Йоркширский терьер Немецкая овчарка Среднеазиатская овчарка Вельш корги пемброк Лабрадор ретривер Джек рассел терьер Французский бульдог Мопс

Впервые за пять лет порода сибирский хаски, которая была особенно популярна после сериала «Игры престолов», не вошла в рейтинг топ-10 самых популярных пород собак у россиян и заняла только 15 место в рейтинге. Скорее всего, многие осознали, что такого питомца нужно заводить только хорошо всё обдумав и взвесив свои силы. Не нужно заводить хаски, если вы не планируете многочасовые активные прогулки на улице, такой собаке будет тяжело без работы, она будет выплескивать свою энергию дома, занимаясь порчей мебели или вашей обуви. Безусловно, помимо генетически заложенных характеристик, каждое животное обладает набором индивидуальных, но проявление природных инстинктов всегда будет сопровождать собаку. Зато в этом году в рейтинг вошел мопс, в 2019 году эта порода занимала лишь 11 место в рейтинге, немного недотягивая до лидеров. Дружелюбный, достаточно спокойный и не требующий повышенных физических нагрузок — он отличный компаньон для городского жителя.

Ежегодно предпочтения у россиян меняются: одни породы сменяют другие, однако общая тенденция заводить собак-компаньонов остается. Многие останавливаются на них поскольку такие собаки, как правило, имеют приятный характер, дружелюбный настрой и привлекательную внешность, их легко брать с собой в поездки и на работу, они комфортно чувствуют себя в условиях городской квартиры и радуют своего хозяина своей преданностью.