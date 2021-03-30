Топ-6 европейских стран с бюджетным высшим образованием

С недавних пор количество мигрантов в страны Европейского Союза значительно выросло. Люди отправляются на поиски престижного образования, высокооплачеванной работы, медицинского обслуживания, возможности развития собственного бизнеса. Молодое поколение также не стоит в стороне. Для поступления в европейский ВУЗ они выбирают такие страны: Германию, Чехию, Францию, Испанию, Италию и Польшу. Более подробно о самых популярных среди иммигрантов странах можно прочитать из выдержки из статистики по ссылке.

Получение высшего образования за рубежом для многих людей часто остается несбыточной мечтой. В чем заключается в причина? В боязни высокой стоимости обучения. Но не все страны назначают заоблачные суммы. Некоторые государства готовы предложить бюджетные решения.

Испания

В этой европейской стране за возможность получить высшее образование придется раскошелиться. Но в государственных вузах стоимость услуги демократична. Особенно по сравнению с частными образовательными учреждениями.

Обычно стоимость получения специальности в испанском вузе колеблется от 1500 до 2000 евро. Но может составлять и всего 700 евро в год. Весомым плюсом в пользу Испании выступает отмена вступительного экзамена из категории Selectividad для студентов из других стран.

Германия

Почему многие выбирают Германию в качестве страны для получения высшего образования? Секрет кроется в доступности. Для студентов, прибывших из-за рубежа, высшее образование здесь бесплатно. Единственное, на что придется потратиться, — это семестровый сбор. Объем этого платежа зависит от земли федерального значения.

Но образование в частных немецких университетах остается платным. Это бюджетный уровень, доступный для многих учащихся. Он составляет порядка 1,5 тысяч евро за 1 год.

Чехия

Выбирая страну для получения высшего образования, стоит обратить внимание на Чехию. Чем привлекателен этот вариант? Страна имеет несколько весомых преимуществ:

дешевое проживание;

бесплатное обучение для иностранцев;

вкусная местная кухня.

Единственное условие для получения бесплатного в/о в этой стране — прохождение учебы на чешском языке. Если же предметы будут вестись на английском, то в год придется заплатить не менее 2780 евро.

Исландия

Еще один перспективный вариант получения бюджетного зарубежного образования — Исландия. Учеба в местных вузах иностранным студентам предоставляется бесплатно. Но важно учитывать, что такая возможность реализуется исключительно в государственных образовательных учреждениях, которых в Исландии всего 4.

В целом обучение в регионе стоит недорого. В художественной академии это примерно 3000 долларов за 1 год, а в университетах — около 1 тысячи. Немного опечалить студентов способны траты за проживание. Но часто они селятся компаниями и делят между собой сумму аренды. Привлекательно и то, что университеты готовы помочь иностранным учащимся с поиском места проживания. Многие организации имеют договоренности с общежитиями или хостелами на скидки.

Франция

Мало кто задумывается о получении высшего образования в этой европейской стране, априори считая его слишком дорогостоящим. На самом деле Франция предоставляет возможность получения бюджетного в/о. Невзирая на то, что иностранцы не могут рассчитывать на целиком бесплатную учебу, госорганы поддерживают их в виде различных программ.

Чтобы учиться во французском вузе, потребуется оплатить обязательный взнос как социальное страхование и регистрационную ставку. В год это около 1 тысячи €. В провинции строка расходов на проживание минимальна, а в крупных городах Франции на жизнь придется потратить существенно больше. При этом качество образования в столичных и провинциальных вузах не отличается. А последние привлекательны небольшим конкурсом на место.

Финляндия

Если иностранный студент готов проходить обучение на шведском или финском языке, то власти готовы подготовить специалиста бесплатно. Если же ставка делается по прохождение учебы на английском, то в год придется заплатить около 4 тысяч евро. При этом университеты Финляндии поддерживают таких студентов стипендиями. Наиболее лояльное отношение к учащимся факультетов, связанных с охраной природы.

Вот самые популярные страны Европы с бюджетным и наиболее доступным в/о, доступным иностранным студентам.