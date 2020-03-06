«Тополь преткновения» в Балаклаве. История от севастопольского «Добровольца»

Это на Плющихе московской три тополя, а в Балаклаве их ого-го как много, но весной этого года один из балаклавский тополей стал буквально «древом преткновения». В проблеме разбиралось Общественное Движение «Доброволец».

Балаклава, улица Крестовского. У ворот детского сада №13 растет крупный тополь. Аккурат впритык к забору. Но тут начинаются ремонтные работы. Дорожники уже делают заново тротуар, меняют бордюрный камень (тротуарчик тоже – впритык к территории садика). Но с 1 апреля должны стартовать работы по замене того самого забора (и ворот) детского дошкольного учреждения. И тут выясняется, что тополь остается и посреди тротуара, и в проеме ворот (их по новому проекту слегка расширили).

Что делать? Тополь пилить? Слишком долгий процесс согласований, получения порубочного талона. И опять-таки, а кто будет оплачивать снос дерева? Детсад «из своего кармана»? Проект менять (с воротами)? Так другие рабочие – дорожники – уже заканчивают с тротуаром и заездом, возвращаться сюда через месяц, чтобы все опять менять (местами) не собираются. Директор детского дошкольного учреждения N 13, обратилась за помощью к лидеру ОД «Доброволец», депутату Совета Балаклавского МО, члену регионального Политсовета «Единой России» Дмитрию Голикову.

А ситуация и смешная, и грустная на самом деле. Да и тополю лет 50, не меньше. Неужели только заметили его? Лидер «Добровольца» иронизирует:

Одни ребята ставят ворота, посреди которых возвышается дерево… И они все равно их поставят, дерево не помеха, пусть стоит…. Другие — уже завернули бордюрный камень и делают асфальт под старый въезд… Они же не знают, что ворота через неделю будут в другом месте… И вот так все и трудятся на бюджетных подрядах.

В следующий вторник Дмитрий Голиков собирает все «заинтересованные стороны»: подрядчиков, дорожников, чиновников, экологов. Он уверен: все дело в несогласованности, выход должен быть найден.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».