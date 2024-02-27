Топор в руках пьяного дебошира – все равно что ружье на стене в спектакле. Случай в Судаке

В Судаке местный житель за угрозу убийством приговорен к ограничению свободы. 25-летний мужчина признан судом виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В июне 2023 года осужденный ввиду длительного конфликта с соседями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно отреагировал на шум у них во дворе. Осужденный, взяв топор и, высказывая угрозы убийством в адрес потерпевшего, замахнулся в его сторону. С учетом сложившейся ситуации мужчина воспринимал высказанные угрозы реально, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

PS. За что? А чтоб неповадно замахиваться было. Будем считать это профилактикой.