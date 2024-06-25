ТОР, говорите? Ну-ну, на видео – как взрывались «кассеты» американской ракеты на пляже в Учкуевке

Ни Киев, ни его западные покровители и слышать ничего не хотят о мирных людях – жертвах ракетных американско-украинских обстрелов. Про трагедию на севастопольской Учкуевке на Украине обмолвились, дескать, это не мирные люди, а «гражданские оккупанты», в США тупо похлопали ушами, в ООН никак не осудили, а в ЕС «рассудительно» заметили, что «это не доказано». В соцсети и паблики начали вбрасываться «истины» и «откровения» о том, что это «ошибка ПВО» и вообще обломки и осколки ракеты российского комплекса ТОР.

Сегодня в Сети появилось видео с камер наблюдения, установленных в районе Учкуевки. На кадрах видно, что над водой рядом с берегом появились высокие всплески от упавших снарядов с кассетными боеприпасами, а отдыхающие на пляже люди почти сразу начали убегать.

Это именно кассетные суббоеприпасы так падают. Не случайно водолазы двое суток исследовали побережье после атаки – на дне найдено немало неразорвавшихся «кассет». А вообще – невероятное везение (если это слово уместно в ситуации, когда 4 человека, в том числе двое детей погибли), жертв могло быть больше, если бы основная зона поражения пришлась не на море, а на берег. Скажем так, пляж «зацепило», люди в море были в куда большей опасности. Но это уже «ипостась» работы следователей-кримининалистов, экспертов-баллистиков.

Но видео – более чем впечатляет. Представили себе: выходной, солнце, песочек, море… И вдруг в небе раздается взрыв и на людей падают смертоносные железки… А главный «плюс» видео – закрыты рты умников, вещавших про «русскую ракету ПВО».

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