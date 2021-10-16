Торговая марка ViVakitchen: кухня может быть совершенной

Кухня — та самая территория в квартирах и домах, где мы проводим огромное количество времени. И не только готовим: если площадь позволяет, то для многих семей именно кухонное пространство становится тем «Римом», в который ведут все дороги домочадцев для «пообщаться, посплетничать, почитать, сделать уроки, поработать». Надо ли говорить, что такие моменты сближают? У вас не так? Тогда, вероятно, кухня у вас неправильная! Что делать? Менять ситуацию «на корню». Тем более, специалисты, готовые помочь в этом процессе есть — http://viva-kitchen.com. Эксперты Торговой марки ViVakitchen подчёркивает: кухня может быть совершенной. Современные технологии позволяют создавать «триединый микс»: совмещать решения высокотехнологичного исполнения, неповторимый стиль и безупречное качество.

Какой же должна быть кухня, и духу времени отвечающая, и максимально комфортная, и такая, чтобы устраивала всех тех, кто ею будет пользоваться? Специалисты рекомендуют акцент делать на приобретении полноценных кухонных гарнитуров. Причём — на заказ. Только так можно рассчитывать на то, что кухня устроит по всем характеристикам: хорошо впишется в заданную площадь, не будет «спорить» с общим стилем квартиры, и главное — вы получите тот функционал, который будет «заточен» под ваши требования.

Кухонный гарнитур — увидел и купил?



Это не так. Кухонные гарнитуры — мебель, к выбору которой необходимо подходить взвешенно. Есть, как минимум, два «путеводных» момента, которые должны предшествовать покупке. А именно:

если речь идёт о приобретении кухни на заказ, а точнее — о её создании «под вас», то главная задача: найти мастеров, не только сумеющих воплотить ваши пожелания в конструкцию, но и таких, которые сделают её максимально функциональной.

покупка и последующая установка кухонного гарнитура требует подготовки. Как максимум — ремонта помещения, в котором будет «жить» конструкция. Обязательные же шаги — просчитать, сколько необходимо шкафов, полок, ниш, выдвижных модулей и т.д., как должна располагаться бытовая техника (от этого напрямую зависит схема электроповодки), на чём можно сэкономить,чтобы не загромождать пространство, а какие элементы гарнитура должны быть в обязательном порядке.

ВАЖНО: установку кухонных гарнитуров лучше доверять специалистам. Увы, но факт — чуть перекошенная дверца, или не верно смонтированная столешница могут привести к большим проблемам, сократив при этом и срок эксплуатации гарнитура.

Кухонный гарнитур — на что ориентироваться

Качество кухонного гарнитура напрямую зависит от используемых материалов. Да, разумеется, чем они адекватнее, тем стоимость кухни будет выше. Но! Такого рода мебель, как правило, приобретается для длительной эксплуатации, так что качество, наверняка, оправдает цену.

На чём можно сэкономить? На конструктивных элементах. Как-то: шкафы отлично открываются и без модных «примочек» вроде доводчиков, бутылки можно хранить и в обычных условиях, а не в специальных шкафах, на специальных держателях, фасад может быть не комбинированным, с мудрёными витражами, а простым.

Единственное на чём точно не стоит экономить — гарнитур в принципе должен быть создан из качественного материала. Тогда и служить он будет долго, а не только радовать на первых порах. Какому материалу отдать предпочтение? Многое зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться гарнитур. Бюджетные варианты: ЛДСП, МДФ. Идеальным вариантом, конечно, считаются массивы разных сортов дерева. Причём выполнены такие конструкции могут быть в самых разных стилевых решениях.

И ещё раз: кухонные гарнитуры не стоит приобретать «с рук» и даже подбирать… вроде как… подходящий в магазинах. Хотите качественный товар, который идеально впишется именно в вашу кухню — приобретайте на заказ. Как показывает практика, такие конструкции по всем параметрам превосходят своих «штампованных на конвейере коллег». Плюс: компании, работающие с конкретными клиентами, всегда дают гарантию на свой товар, ибо блюдут репутацию.