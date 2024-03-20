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Трагедия в Севастополе: привело гибели пешехода
фото: пресс-служба прокуратура Севастополя

Трагедия в Севастополе: ДТП привело гибели пешехода

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:38 20.03.2024

По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова прокуратурой взят на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия 20 марта 2024 года в Ленинском районе г. Севастополя — здесь также на тему.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 13 на пр. Ген. Острякова около 8 часов утра. Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту 12 от остановки общественного транспорта «Кинотеатр «Москва» в сторону остановки «Улица Олега Кошевого», совершил наезд на уроженца г. Армянска Республики Крым 1996 года рождения, который переходил проезжую часть дороги, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

От полученных телесных повреждений пешеход погиб до прибытия экстренных служб. Работник прокуратуры Ленинского района выехал на место происшествия. Прокуратура контролирует установление причин и  обстоятельств ДТП. Проверяется исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в деятельности перевозчика.

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Прокуратурой будет дана оценка принятого правоохранительными органами по данному факту процессуального решения.

источник: пресс-служба Прокуратуры Севастополя 

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