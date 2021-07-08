Транспортно-десантное судно ВМС США направился в Черное море

Быстроходное транспортно-десантное судно ВМС США «Yuma» направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом говорится в размещенном в четверг в Twitter сообщении Шестого флота американских ВМС.

Транспортно-десантное судно ВМС США «Yuma» начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО, — отмечается в записи.

Напомним, в Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные маневры Sea Breeze 2021. Их основные участники: Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. К учениям привлечены в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, в них задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Диппредставительство предупредило, что данные маневры «повышают риски непреднамеренных инцидентов» и «поощряют милитаристские настроения в Киеве».

СПРАВКА: Высокоскоростное десантное судно USNS «Yuma» (T-EPF-8) является восьмым в серии из 10 судов типа JHSV (Joint High Speed Vessel). 21 апреля 2017 года передано ВМС США. Суда типа JHSV являются многоцелевыми, нестроевыми судами, предназначенные для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут быть использованы для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Может транспортировать подразделение среднего размера со штатной техникой, либо, после реконфигурации, доставить к месту назначения пехотный батальон. Размещенная в кормовой части аппарель обеспечивает погрузку на борт бронетехники, включая ОБТ M-1 Abrams. Ангар предназначен для хранения вертолета SH-60 Seahawk. Летная палуба позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion.

Основные характеристики: Водоизмещение 1515 тонн. Длина 103 метра, ширина 28,5 метра, осадка 3,83 метра. Скорость полного хода свыше 43 узлов. Дальность плавания 1200 морских миль на 35 узлах. Экипаж 41 человек состоит из гражданских моряков, которые подчиняются военному командованию морских перевозок (Military Sealift Command). В мирное время 22 человека.

Грузоподъемность составляет 635 тонн, что позволяет совершать переброску 312 человек на расстояние до 2,1 тысяч километров. На борту судна предусмотрено 150 коек и 312 сидячих мест в стиле авиационного кресла.

В Черном море судно USNS «Yuma» гостило не раз: дважды в 2019 году (ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ) и в 2020 году (ЗДЕСЬ).