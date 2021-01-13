Транспортные полицейские Крыма задержали зацеперов-подростков

К сотрудникам патрульно-постовой службы Линейного отдела полиции на станции Джанкой обратилась дежурная по станции с сообщением о том, что на последнем вагоне электропоезда, следовавшего из Симферополя, находятся двое неизвестных. В ходе проведения мероприятий транспортными полицейскими установлены несовершеннолетние зацеперы — жители села Вольное Джанкойского района.

Ребята решили погулять в Симферополе и отправились туда на электропоезде, но не внутри вагона, а на внешней стороне железнодорожного состава. Родители 14-летнего и 16-летнего подростков привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, на 16-летнего парня составлен административный материал, по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», а именно «проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах», — сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции напоминают о недопустимости подобных деяний на объектах железнодорожного транспорта. Не используйте внешнюю сторону железнодорожных вагонов для проезда. Это крайне опасно для жизни.

фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте