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Транспортные полицейские предотвратили сбыт наркотиков в Симферополе

Транспортные полицейские предотвратили сбыт наркотиков в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:35 27.10.2020

В ходе проведения специального оперативно-профилактического мероприятия «Мак» сотрудниками подразделения охраны общественного порядка Крымского линейного управления МВД России на транспорте на перегоне Симферополь – станция Молодежная были задержаны два местных жителя, которые прибыли к участку железной дороги с целью осуществления закладок синтетических наркотических веществ.

Как установили оперативные сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков, 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка, занимались продажей дурмана на протяжении двух месяцев. В ходе проведения специальных мероприятий правоохранители изъяли свыше 50 готовых к закладкам свертков. По заключению экспертов их содержимое относится к разным видам наркотических синтетических веществ: N-метилэфедрон и мефедрон общей массой более 35 грамм, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские предотвратили сбыт наркотиков в Симферополе Транспортные полицейские предотвратили сбыт наркотиков в Симферополе Транспортные полицейские предотвратили сбыт наркотиков в Симферополе Транспортные полицейские предотвратили сбыт наркотиков в Симферополе

В отношении молодого человека Следственным отделом Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч. 4 п. г ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере организованной группой». В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Роль девушки в данном преступлении рассматривает Следственный отдел на транспорте Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Она находится под домашним арестом.

фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Транспортные полицейские предотвратили сбыт наркотиков в Симферополе

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