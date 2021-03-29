Транспортные пробки в Симферополе… А будет хуже – смотрите, какие улицы перекроют на днях

Одновременный масштабный ремонт дорог в Симферополе и прокладка канализационного коллектора стали причиной огромных пробок в крымской столице. Убедиться просто: попробуйте выстроить маршрут с перекрытыми улицами Жуковского, Спера, частично перекрытыми Павленко и Калинина, Москалева (на выезд на Евпаторийское шоссе) и пер. Киевским (как альтернатива «тянучке» на Леси Украинки), изрядно суженными за счет дорожных работ Москольцом и Киевской. Добавим к этому «инвалидный» проезд перекрестков бульвара Ленина, Долгруковской и ул. Павленко. Почувствовали прелесть «быстрой езды», причем с 8 утра до 9 вечера? Но власти Симферополя приучили горожан, что благие дела (в данном случае, наверное, качественное асфальтовое покрытие и, наверное, новая ливневая канализация) просто обязаны порождать кучу проблем, неприятностей, неудобств.

Поэтому симферопольцев решили завалить хорошими делами. Анонсируется новый ремонт дорог! По информации заместителя главы администрации крымской столицы Вероники Глобы, в этом году в городе запланирован ремонт 58 объектов улично-дорожной сети. На сегодняшний день подрядная организация ведёт работы на 22 улицах крымской столицы.

Ремонт дорог — мера необходимая. Конечно, при этом невозможно обойтись без транспортных заторов. Информацию о планируемых ограничениях и схемах объезда мы заблаговременно размещаем на официальном сайте администрации города, направляем в СМИ для публикации, распространяем эти данные в социальных сетях, — сказала Вероника Глоба. — На период ограничений важно, чтобы водители выбирали по возможности альтернативные пути движения. Со своей стороны приносим извинения за временные трудности.

Что перекроют?

А теперь, уважаемые автолюбители и пассажиры общественного транспорта, внимание! Планируйте свои логистические маршруты исходя из такой информации:

— с 3 по 5 апреля дорожники перекроют улицу Русскую от Ангарской до Козлова,

— с 3 по 5 апреля будет перекрыта часть улицы Киевской — от площади Московской до улицы Толстого,

— с 10 по 12 апреля – все та же Киевская, но от улицы Толстого до Куйбышевского кольца.

— с 7 по 15 апреля перекроют проспект Вернадского.

Ремонт дорог – это хорошо! Вдвойне прекрасен – качественный ремонт, когда не надо ничего переделывать, перекладывать, исправлять (тоооонкие намеки на ул. А.Невского и пр-т Кирова, про Толстого и мост на Гагарина, вообще промолчим). Но, хоть убейте, чем вызван такой ремонт Киевской и Вернадского – улиц, скажем прямо, не самых «убитых» в Симферополе? Почему уже несколько месяцев перекрыт проезд к Павленко через Калинина и та же улица Москалева?! Логику властей, которые, ясное дело, в воспитательных целях заверяют нас, что добрые дела не бывают безнаказанными и не обходятся без «временных трудностей», нам не понять.

Егор Лиходеев.

PS.