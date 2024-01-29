Трассу «Симферополь – Джанкой» отремонтируют, но есть нюансы

Состояние трассы «Симферополь – Джанкой» (в народе «Московская») вызывает немало нареканий водителей. Дорогу изрядно разбили большегрузы. Ремонт – не за горами… Но пока ямочный. Как только трассу передадут в федеральное ведение («Росавтодору»), будет и капитальный ремонт, и реконструкция. Об этом рассказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Проезжаемость участка автомобильной дороги «Симферополь – Джанкой» будет обеспечена: ямочный ремонт будет производиться на постоянной основе. В будущем эту дорогу передадут в федеральную собственность, предполагается ее полная реконструкция, — отметил Аксёнов.

Он уточнил, что принципиальное решение по проведению капремонта уже принято. «

Сейчас идет расчет: в двухполосном варианте – 100%, второй вариант – в четырехполосном будет отремонтирована. В ближайшее время дадим даты ремонта, – сказал Глава Крыма.