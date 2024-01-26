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Тренировки Морской авиации Черноморского флота. Условия – приближенные к боевым
Скриншот: МО РФ

Тренировки Морской авиации Черноморского флота. Условия – приближенные к боевым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:44 26.01.2024

Вертолёт Ка-27ПС Морской авиации Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем.

Экипаж вертолёта «Ка-27ПС» Морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля, выполняющим задачи по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Экипаж поисково-спасательного вертолета вскрыл надводную обстановку и провел отработку взлётов и посадок на палубу движущегося в море и находящегося в дрейфе корабля.

Летчики на практике закрепили навыки по уходу вертолёта на второй круг с зависанием над взлетно-посадочной полосой. В целях повышения слаженности действий экипажа корабля и вертолёта полёты выполнялись как в светлое, так и тёмное время суток в различных метеоусловиях, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Уточняется, что параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля, проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.

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В свою очередь, расчёты противовоздушной обороны патрульного корабля провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, обнаружив, взяв на сопровождение и отработав условное поражение низколетящей воздушной цели.

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