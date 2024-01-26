Тренировки Морской авиации Черноморского флота. Условия – приближенные к боевым

Вертолёт Ка-27ПС Морской авиации Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем.

Экипаж вертолёта «Ка-27ПС» Морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля, выполняющим задачи по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Экипаж поисково-спасательного вертолета вскрыл надводную обстановку и провел отработку взлётов и посадок на палубу движущегося в море и находящегося в дрейфе корабля.

Летчики на практике закрепили навыки по уходу вертолёта на второй круг с зависанием над взлетно-посадочной полосой. В целях повышения слаженности действий экипажа корабля и вертолёта полёты выполнялись как в светлое, так и тёмное время суток в различных метеоусловиях, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.