Тренировки Морской авиации Черноморского флота. Условия – приближенные к боевым

Вертолёт Ка-27ПС Морской авиации Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем.
Экипаж вертолёта «Ка-27ПС» Морской авиации Черноморского флота отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля, выполняющим задачи по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины. Экипаж поисково-спасательного вертолета вскрыл надводную обстановку и провел отработку взлётов и посадок на палубу движущегося в море и находящегося в дрейфе корабля.
Летчики на практике закрепили навыки по уходу вертолёта на второй круг с зависанием над взлетно-посадочной полосой. В целях повышения слаженности действий экипажа корабля и вертолёта полёты выполнялись как в светлое, так и тёмное время суток в различных метеоусловиях, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Уточняется, что параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов корабля, проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.
В свою очередь, расчёты противовоздушной обороны патрульного корабля провели учение по противодействию средствам воздушного нападения, обнаружив, взяв на сопровождение и отработав условное поражение низколетящей воздушной цели.
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С тегами: Черноморский флот России