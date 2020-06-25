Третий этап акции «Погнали за авто», проводимой ТД «ТЭС», перенесен на осень

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 компания ТЭС была вынуждена перенести сроки проведения третьего этапа акции «Погнали за авто». Победитель сможет получить главный приз автомобиль HYNDAI SOLARIS.

Участники смогут принять участие в розыгрыше начиная с первого октября текущего год и по 30 ноября. Розыгрыш призов состоится 17 декабря 2020 года. Кроме автомобиля будут разыграны множество призов: сертификаты на моторное масло, отдых в ТЭС-отеле в г. Евпатория, сертификат на шиномонтаж от компании Крым Сервис Ойл и другие.

Напомним, розыгрыш призов второго этапа акции «Погнали за авто» проводился 28 мая. За период проведения второго этапа было зарегистрировано свыше ста тысяч чеков. Главный приз, автомобиль HYNDAI SOLARIS, достался Сергею Уманскому, который за время второго тура зарегистрировал семь чеков, один из них стал счастливым.

Ключи от нового автомобиля HYNDAI SOLARIS вручал генеральный директор Крым-Ойл – Сергей Ишинов. Он сообщил о том, что в будущем у клиентов автозаправочных станций ТЭС будет еще множество возможностей поучаствовать в акциях и розыгрышах. И пожелал семье победителя успехов и счастливой дороги.

В свою очередь Сергей Уманский сказал, что ощущение победы его наполнило сразу после звонка представителя компании ТД «ТЭС», он даже не сразу смог сориентироваться и что-либо ответить. Первым делом пришла мысль о том, что все это чья-то шутка. Однако все оказалось правдой и теперь он владелец авто, пишет http://www.newc.info/news/61487/.

Для участия в акции автомобилистам необходимо залить в бак двадцать пять литров любого топлива на АЗС «ТЭС», оплатить покупку наличными деньгами или банковской картой. Войти на сайт td-tes.com, зарегистрироваться в личном кабинете и добавить кассовый чек во вкладке «Чеки». Участниками акции могут стать граждане Российской Федерации. Число чеков, которое могут зарегистрировать участники — неограниченно.

Если вы предпочитаете заправляться топливом «New Power», то ваши шансы выиграть возрастают в два раза, так как вы сможете каждый чек зарегистрировать дважды. Чек нужно будет сохранить до розыгрыша, а в случае победы, передать его организаторам для подтверждения.

Розыгрыш призов третьего этапа будет проводится 17 декабря 2020 года, а выдача призов будет организована с 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

На АЗС «ТЭС» регулярно проводятся разнообразные акции, для того чтобы быть в курсе событий, подпишитесь на уведомления в социальных сетях.