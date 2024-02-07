Три барышни, ревность, один большой скандал и сотрудники Росгвардии. История из Севастополя

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли конфликт, переросший в рукоприкладство, между посетительницами одного из ресторанов в центре города-героя.

За помощью к правоохранителям обратилась гостья заведения, пострадавшая от рук двух женщин, приревновавших ее к своим спутникам. Как пояснили росгвардейцам очевидцы, две девушки, отдыхавшие в компании молодых людей, заметили, что к одному из их, якобы, проявляет интерес незнакомка, сидящая напротив. Улучшив момент, когда та вышла на улицу, подруги отправились за ней и, по словам потерпевшей, напав на нее, нанесли побои. После этого, обидчицы поспешили скрыться с места инцидента. В момент, когда потерпевшая, по внешним признакам, находившаяся в состоянии опьянения, рассказывала сотрудникам Росгвардии о произошедшем, на пороге заведения вновь появились ее нетрезвые оппонентки. Агрессивно настроенные женщины, даже заметив патрульных, не изменили манеру поведения, а на замечания ответили нецензурной бранью и угрозами в адрес правоохранителей, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).