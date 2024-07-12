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Три триллиона рублей! Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады

Три триллиона рублей! Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 18:30 12.07.2024

Верховный Суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования Общественной палаты РК по делу о признании факта нарушения права крымчан на доступ к водным ресурсам и права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова, организованной Украиной. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Приблизительный объем понесенного ущерба оценён в 3,066 трлн. рублей. Решение позволяет крымчанам обратиться в суд за получением компенсации морального вреда, понесенного в результате водной блокады, не доказывая факт блокады. Мы продолжим оценивать ущерб, понесенный Крымом в результате преступных действий Украины. Для нас это — вопрос справедливости, – отметил Владимир Константинов.

 

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