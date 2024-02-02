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Три тысячи квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют на улице Севастопольской в Симферополе
Фото: минтранс РК

Три тысячи квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют на улице Севастопольской в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:19 02.02.2024

Накануне мы сообщали о старте дорожных работ на улице Севастопольской в Симферополе. Специалисты подчеркивают, это не ямочный ремонт, а замена асфальтового покрытия большими картами. Всего запланировано отремонтировать порядка 3 тыс. кв. метров дороги. Работы выполняет ГУП РК «Крымавтодор». Сейчас на объекте ремонта ведутся работы по фрезерованию, после чего дорожники приступают к укладке нового покрытия. В работе задействовано 3 бригады рабочих и 21 единица техники.

Устранение деформации дорожной одежды на аварийно-опасных участках улицы Севастопольской должно быть завершено в период 10 суток, — сообщил начальник управления дорожного хозяйства Симферополя Анатолий Тараненко.

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