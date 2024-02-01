В Симферополе на улице Севастопольской меняют асфальт

В Симферополе продолжается ямочный ремонт дорог. Как заявил сегодня глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, «мы не теряем ни одного дня с хорошими погодными условиями». По его информации, уже выполнены работы по устранению деформаций дорожной одежды на Евпаторийском шоссе, ул. Генерала Попова. пер. Элеваторном, ул. Караманова, путепроводе ул. Героев Сталинграда.

Стартовал и масштабный ремонт дорожного полотна на улице Севастопольской. Ямочным ремонтом это не назовешь. Работа идет большими картами – под замену срезаются значительные пласты старого асфальтового покрытия.

Дальше в планах симферопольских дорожников – улицы Ялтинская, Беспалова, Леси Украинки, проспект Кирова. Список улиц, на которых будет производиться ремонт, дополняется.

Фото: страница ВКонтакте М.Афанасьева.