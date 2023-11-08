Три вражеские ракеты сбиты в районе Геническа. Летели в сторону Крыма

С утра в Севастополе минут на 15-20 включили сигнал воздушной тревоги. Всем известно, что средства оповещения срабатывают на упреждение. Грубо говоря, когда только «засекают» ракеты, летящие в сторону Крыма. Собственно, вот и ответ, почему воздушную тревогу отменили так быстро. Три вражеские ракеты до полуострова так и не долетели. Наши средства ПВО сбили их еще «на подлете».

Сейчас противник предпринимает ракетное нападение на российский юг. Над Геническим муниципальным округом средствами ПВО сбиты три вражеские ракеты, обломки упали на землю, предварительно, вне населённых пунктов. Зенитчики продолжают находиться в полной боевой готовности, — написал в своем Telegram-канале губернатор Харьковской области Владимир Сальдо.

Пока все события укладываются в логику «стратегов» ВСУ: вчера была попытка налета БПЛА, затем последовала ракетная атака. И расслабляться, точно, рано.