Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту «Симферополь» тушили условный пожар

Пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания прошли в новом терминале международного аэропорта «Симферополь». К ликвидации условного пожара и оказанию помощи пострадавшим привлекались 29 специализированных автомобилей и 61 сотрудник спасательной службы аэропорта, МЧС и других ведомств.

По сценарию учений, возгорание произошло ночью в одном из магазинов на третьем этаже стерильной зоны терминала. Пожар сопровождался сильным задымлением, существовала угроза его распространения на другие помещения. Первыми на место происшествия прибыли расчеты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта Симферополь. К тушению пожара они приступили уже спустя несколько минут после получения сигнала о возгорании от персонала магазина. Спасателям аэропорта удалось оперативно протянуть пожарные рукава с перрона на третий этаж аэровокзального комплекса, обнаружить и эвакуировать одного из пострадавших, — говорят в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

На помощь в аэропорт оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения Федеральной противопожарной службы и группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым. На месте условного происшествия был развернут штаб пожаротушения для руководства действиями всех пожарно-спасательных подразделений и сбора поступающей информации. Личный состав прибывших подразделений приступил к ликвидации условного пожара, поиску и эвакуации пострадавших.

Благодаря слаженной совместной работе всех подразделений угроза распространения огня на большую территорию была предотвращена. Условный пожар удалось оперативно ликвидировать. Все поставленные перед учениями цели были выполнены.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»