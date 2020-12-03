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Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар

Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту «Симферополь» тушили условный пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:22 03.12.2020

Пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания прошли в новом терминале международного аэропорта «Симферополь». К ликвидации условного пожара и оказанию помощи пострадавшим привлекались 29 специализированных автомобилей и 61 сотрудник спасательной службы аэропорта, МЧС и других ведомств.

По сценарию учений, возгорание произошло ночью в одном из магазинов на третьем этаже стерильной зоны терминала. Пожар сопровождался сильным задымлением, существовала угроза его распространения на другие помещения. Первыми на место происшествия прибыли расчеты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта Симферополь. К тушению пожара они приступили уже спустя несколько минут после получения сигнала о возгорании от персонала магазина. Спасателям аэропорта удалось оперативно протянуть пожарные рукава с перрона на третий этаж аэровокзального комплекса, обнаружить и эвакуировать одного из пострадавших, — говорят в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

На помощь в аэропорт оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения Федеральной противопожарной службы и группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым. На месте условного происшествия был развернут штаб пожаротушения для руководства действиями всех пожарно-спасательных подразделений и сбора поступающей информации. Личный состав прибывших подразделений приступил к ликвидации условного пожара, поиску и эвакуации пострадавших.

Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар

Благодаря слаженной совместной работе всех подразделений угроза распространения огня на большую территорию была предотвращена. Условный пожар удалось оперативно ликвидировать. Все поставленные перед учениями цели были выполнены.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»

Тридцать машин и пятьдесят спасателей: в аэропорту "Симферополь" тушили условный пожар

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