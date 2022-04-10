Трихомониаз у женщин: симптомы, пути передачи и лечение

Трихомониаз несет в себе большую опасность как для женщин, так и для мужчин. В некоторых случаях заболевание протекает бессимптомно, но это не означает, что стоит относиться к нему несерьезно. Трихомонада провоцирует у женщин развитие такого заболевания, как трихомониаз. Заболевание передается половым путем, но не исключены случаи бытового заражения.

Трихомонада — что это?

Трихомонада – это простейший одноклеточный микроорганизм из класса жгутиковых, который имеет широкое распространение. Трихомонада у женщин и мужчин вызывает заболевание под названием трихомониаз. Его основные симптомы схожи с признаками таких мочеполовых инфекций, как цистит, кольпит, уретрит проктит и пр.

Вообще в человеческом теле могут существовать три разновидности трихомонад: ротовая, кишечная и вагинальная. Последняя из перечисленных видов является наиболее крупной, активной и патогенной. Ротовая и кишечная трихомонада не представляют опасности для здоровья человека.

Трихомонады имеют жгутики, которые являются их средствами для передвижения. Именно благодаря жгутикам микроорганизмы имеют возможность активно перемещаться. Трихомонады не имеют половой принадлежности, размножаются путем продольного деления. Они способны существовать не только в теле человека, но и вне него.

Хотя строение трихомонад очень просто, в целом, эта одноклеточная особь представляет отдельный микроорганизм. Размер трихомонад варьируется в длину от 13 до 18 мкм. Незначительные размеры и высокая пластичность тела позволяет трихомонадам проникать даже в межклеточное пространство. Трихомонады являются анаэробными организмами, которым не требуется кислород.

Бескислородная влажная среда с температурой в 35-37 градусов, считается для этих микроорганизмов оптимальной. Они крепятся к слизистой оболочке мочеполового тракта и провоцируют развитие воспалительного процесса. Человек страдает от общей интоксикации, ухудшается иммунитет больного.

Трихомонады способны существовать не только в половых органах человека, но и в кровеносных сосудах. Туда они проникают по лимфатическим путям. Трихомонады прекрасно адаптированы к жизни внутри человеческого тела. Они способны маскироваться под тромбоциты и лимфоциты, могут переносить на себе других микробов, тем самым, не позволяя иммунной системе уничтожить собственные клетки.

В основном заболеванию подвержены женщины в возрасте от 16 до 35 лет.

Еще одна опасность трихомонад – их возможность «скрывать» внутри себя других патогенных микроорганизмов, среди которых: гонококки, вирус герпеса, уреаплазмы и пр. С помощью активной и подвижной трихомонады у других бактерий появляется возможность проникнуть в кровеносные сосуды и быстрее распространиться по мочеполовой системе.

Кроме того, трихомонады нарушают целостность эпителиальных покровов, тем самым ускоряя процесс инфицирования иными половыми инфекциями, в том числе и ВИЧ. Возможна передача инфекции ребенку во время родов, это происходит в 5% случаев. Однако дети переносят инфекцию легче, а в некоторых случаях возможно самоизлечение.

Возбудитель трихомонады

Вагинальная трихомонада (Trichomonas vaginalis) — паразитическое простейшее, относящееся к классу жгутиковых. То есть Т. не бактерия, а одноклеточное животное, поэтому большинство антибактериальных препаратов не оказыют на нее никакого влияния.

Это — типичный облигатный (обязательный) паразит человека, обитает во влагалище у женщин и уретре у мужчин, однако в некоторых случаях способен проникать и в верхние отделы мочеполовой системы.

Особенности возбудителя:

вне тела человека способна жить не более нескольких часов, при условии сохранения влажности;

быстро погибает при высушивании, действии прямого солнечного света, нагревании;

способна уходить от надзора иммунной системы, маскируясь под клетки хозяина;

другие бактерии могут проникать внутрь трихомонады, где находят защиту от иммунной системы и лекарств. А благодаря своей подвижности, она способна заносить возбудителей других инфекций, передающихся половым путем, в верхние отделы мочеполовой системы;

в свою очередь, инфекции, передающиеся половым путем, могут создавать более благоприятные условия для развития трихомонад. Наиболее благоприятные условия для данного паразита: анаэробная среда, pH 5,2 – 6,2;

Способна повреждать эпителиальный барьер, что снижает его защитную функцию, облегчая тем самым инфицирование другими ИППП, в том числе и ВИЧ .

Трихомониаз — Диагностика

Диагностика трихомониаза заключается в обнаружении возбудителя с помощью различных методов.

На основании жалоб больных и осмотра можно заподозрить наличие трихомонад. При осмотре у больных трихомониазом женщин наблюдаются признаки воспаления — отек и гиперемия вульвы и влагалища.

При проведении колькоскопии может наблюдаться симптом «земляничного цервикса»: покраснение слизистой с точечными и очаговыми кровоизлияниями на шейке матки. Отмечается дисплазия эпителия, иногда возможно появление атипичных эпителиальных клеток.

Достоверно трихомониаз выявляется с помощью лабораторных методов: микроскопии исследуемого материала (у женщин – мазки из влагалища и уретры, у мужчин — мазки из уретры); культурального (микробиологического) метода с использованием искусственных питательных сред; иммунологического метода; ПЦР – диагностики.

Мазок на трихомониаз у женщин: мазок на трихомониаз является наиболее доступным и недорогим методом диагностики этого заболевания. Такой мазок можно сдать в любой поликлинике.

В норме (если женщина здорова) в результатов мазка будет значиться запись следующего характера: T.vaginalis (или просто «trich», «tr») не обнаружена.

Если женщина больна трихомониазом, то в результатах будет написано, что T.vaginalis («trich», «tr») обнаружена.Так как в некоторых случаях этот анализ может давать ложно-отрицательные результаты, при подозрении на трихомониаз гинеколог назначает другие, более точные анализы.

Посев на трихомониаз (культуральное исследование):

посев на трихомонады это наиболее эффективный метод диагностики трихомониаза, который применяется во всем цивилизованном мире. Этот анализ дает более точные результаты, чем мазок на трихомониаз, однако требует больше времени для проведения. Положительный результат (если трихомониаз есть) обычно выдается уже через 2 суток, отрицательный результат (если трихомониаза нет) — через неделю.

ПЦР на трихомониаз: определение ДНК трихомонады в мазке из влагалища или с шейки матки это наиболее эффективный анализ на трихомониаз, точность которого близка к 100%. Положительный результат («обнаружено») подтверждает диагноз трихомониаза, а отрицательный («не обнаружено») указывает на то, что трихомониаза нет.

Анализ на антитела к трихомонадам: это анализ крови, который позволяет обнаружить в крови особые белки – антитела, указывающие на то, что иммунная система встречалась с возбудителем трихомониаза. В настоящее время этот анализ применяется редко, так как его результаты не всегда точны и этот анализ не может быть применен для контроля эффективности лечения.

Трихомониаз у женщин — Симптомы

От момента заражения вагинальной трихомонадой до появления первых жалоб и симптомов может пройти максимально до 2 месяцев, но в среднем этот период равен 10 дням. Но, возможно, что никаких жалоб и симптомов не появится вовсе, и развивается трихомонадоносительство.

В этом случае вы являетесь просто переносчиком заболевания и спокойно, ни о чем не подозревая, заражаете своих половых партнеров. Хотя чаще всего носителями бывают именно мужчины, но и у женщин такое случается.

В лучшем случае факт носительства установит плановое обследование на заболевания, передающиеся половым путем. Вот почему так важно не забывать о таких обследованиях, чтобы не проглядеть опасность.

Симптомам трихомониаза у женщины являются:

пожалуй, самым пугающим симптомом будут выделения из влагалища. Их цвет может варьироваться: желто-зеленый, серовато-желтый, светло желтый. Они достаточно обильные и имеют неприятный запах. Но, что самое главное, они пенистые! На это нужно особо обратить внимание, потому что следующие симптомы неспецифичны и характерны практически для любого воспалительного процесса во влагалище;

зуд, жжение во влагалище и области наружных половых органов;

резь при мочеиспускании (при поражении уретры), учащение позывов на мочеиспускание;

покраснение и отечность вульвы (преддверия влагалища);

дискомфорт и даже боль во время полового акта;

крайне редко возникают боли внизу живота, слабой интенсивности, ноющего характера.

Какие осложнения может вызвать трихомониаз у женщин

Как правило, трихомониаз успешно поддается лечению и практически никогда не вызывает отдаленных последствий после выздоровления. Случаи воспаления матки и маточных труб на фоне трихомониаза с последующим бесплодием встречаются достаточно редко.

Отмечено, что трихомониаз есть риск вирусных инфекций, таких как ВИЧ и ВПЧ(вирус папиломы человека) . У женщин, переболевших трихомониазом, повышается риск развития рака шейки матки.

Трихомониаз во время беременности может привести к замершей беременностии выкидышу, преждевременным родам, задержке развития плода и внутриутробной инфекции.

Правила лечение трихомонады у женщин

Лечение трихомониаза проходят оба половых партнёра: как у женщин, так и у мужчин, данное заболевание необходимо устранять одновременно, иначе случаи повторного заражения неизбежны. Также в период лечения девушка должна отказаться от употребления алкогольных напитков и острой пищи.

Помимо прочего, партнёры должны соблюдать половой покой вплоть до получения отрицательных анализов на инфекцию. Обычно лечение трихомониаза у женщин начинается на поздних стадиях заболевания, так как в раннем периоде его признаки не выражены не ярко.

Порой, инфекция протекает практически бессимптомно. Лечение должно проходить исключительно под руководством квалифицированного врача комплексными методами. Лечение трихомонад – процесс чаще всего не слишком растянутый во времени.

Основные правила лечения трихомонады:

Лечение трихомонады необходимо вне зависимости от наличия или отсутствия клинических проявлений (симптомов);

при выявлении возбудителя, обязательным условием является обследование всех половых партнеров, а при необходимости лечение;

трихомоноз может сочетается с другими инфекциями передающимися половым путем (хламидиоз, гонорея, микоплазмоз, уреаплазмоз, ганднерела, вирус папмломы человека , сифилис, ВИЧ) — что следует учитывать при диагностике и лечении;

трихомонада не бактерия, а простейшее (одноклеточное) животное. Поэтому большинство антибиотиков на нее не действуют. Лечение основано на назначении препаратов группы 5-нитроимидазолов (метронидазол, тинидазол, секнидазол, ниморазол, тернидазол);

препараты, назначаемые при этом заболевании (за исключение орнидазола), изменяют переработку алкоголя в печени. Прием алкоголя (даже в малых количествах) в период лечения может привести к серьезному отравлению.

При появлении у женщин пенистых выделений из влагалища, имеющих неприятный запах, и других признаков инфекционного процесса, необходимо обратиться к гинекологу. Дополнительно будет полезна консультация венеролога по поводу лечения половых партнеров. При сопутствующем воспалении мочевыводящих путей назначается консультация уролога.

Трихомониаз — Лечение у женщин

Во время лечения следует соблюдать определенные правила по личной гигиене. Во-вторых, подмываться нужно с использованием антисептических препаратов (раствор марганцовки или Фурацилина).

Во-вторых, нижнее белье подлежит ежедневной замене. В-третьих, пользоваться разрешается только индивидуальными мочалками, губками и полотенцами. Это позволит не допустить заражения членов семьи, а в частности – детей.

Лечением трихомонад занимаются гинекологи, урологи и венерологи. После прохождения лечения стойкого иммунитета организм человека выработать не в состоянии, поэтому вполне возможно повторное заражение.

Что касается беременных женщин, то возможность проведения терапии определяется наблюдающим врачом. Лечение может быть проведено не ранее 2 триместра.

Важно помнить, что препараты, которые губительно действуют на трихомонады несовместимы с алкоголем, так как все они провоцируют развитие антабусподобного синдрома.

Поэтому чтобы избежать серьезного отравления, необходимо отказаться от употребления любых спиртосодержащих напитков. Исключением из этого правила является препарат Орнидазол.

Иногда трихомонады оказываются устойчивыми к препаратам из группы 5-нитроимидазолов. Как правило, подобная резистентность является частичной и коррекция дозы или кратности приема позволяет разрешить имеющуюся проблему.

Чтобы не допустить развития устойчивости микроорганизмов к лекарственным средствам, необходимо в точности следовать врачебным инструкциям. Профилактика заболевания сводится к разумному подходу в плане организации половой жизни. Это даст возможность защитить себя не только от трихомониаза, но и от иных инфекций, передающихся половым путем.

Лечение хронического трихомонада у женщин

Хронический трихомониаз – это стадия заболевания, которая наиболее тяжело поддаётся лечению. Эффективное лечение хронического трихомониаза у женщин должно осуществляться в обязательном порядке.

Ни в коем случае нельзя проводить самолечение: это может привести к нарушению репродуктивной функции девушки, а также к возникновению сопутствующих заболеваний мочеполовой системы. Как вылечить хронический трихомониаз у женщин? Обычно схема лечения основана на приёме специфических препаратов, устраняющих инфекцию в организме.

Курс, в среднем, составляет 10 дней, но по настоянию врача он может быть и увеличен. Также хронический трихомониаз у женщин лечится препаратами, повышающими иммунитет, который, как известно, на поздней стадии заболевания ослабевает.

В качестве дополнительных мероприятий применяются физиотерапевтические процедуры, которые оказывают на ткани трофическое и противовоспалительное воздействие, а также активируют иммунные процессы и улучшают кровоснабжение в органах, поражённых инфекцией. Главные процедуры, которые применяются при хроническом трихомониазе, это диатермия и индуктотермия.

Трихомониаз — Традиционные методы лечения

Трихомониаз у женщин. Заболевание лечится комплексно, при этом назначаются таблетки для внутреннего применения, свечи мази и кремы. Также дополнительно применяют средства для улучшения работы иммунной системы. Лечиться должны оба половых партнера.

Таблетки

Чаще всего для лечения заболевания используют препараты из группы нитроимидазола. Механизм их действия заключается в нарушении структуры ДНК чувствительных микроорганизмов. Они достаточно эффективны и позволяют избавиться от трихомониаза в течение 7 – 14 дней.

К таким лекарствам относят:

Метронидазол (Трихопол). Существуют разные схемы лечения трихомониаза. Можно принимать средство по 500 мг дважды в сутки в течение 7 – 10 дней. Также избавиться от заболевания можно употребляя по 2 г препарата (4 таблетки по 500 мг) в сутки на протяжении 5 дней.

Тинидазол. Для того чтобы избавиться от заболевания принимают 2 г препарата (4 таблетки по 500 мг) раз в сутки. При необходимости Тинидазол назначают повторно.

Орнидазол (Тиберал). Принимают после еды по 1 таблетке дважды в сутки в течение 5 дней.

При приеме препаратов возможны побочные эффекты со стороны пищеварительной системы, в виде тошноты, расстройства стула. А также могут наблюдаться головная боль и головокружение.

Свечи

В комплексном лечении трихомониаза у женщин используются суппозитории или вагинальные таблетки:

Тержинан. В составе препарата тернидазол, неомицина сульфат, нистатин, преднизолона метасульфобензоат натрия. Перед применением таблетку нужно подержать в воде в течение 30 секунд, затем ввести глубоко во влагалище. Препарат использовать раз в сутки на протяжении 10 дней. Он способствует устранению не только трихомониаза, но и вульвовагинита и кольпита бактериального или грибкового происхождения.

Микожинакс. Комбинированный препарат, в составе которого метронидазол, хлорамфеникол, дексаметазон и нистатин. Перед введением вагинальной таблетки ее нужно подержать в воде. Применяют средство 1 раз в сутки в течение 10 – 12 дней. Если за этот период избавление от заболевания не произошло, лечение продолжают.

Нео-Пенотран. Суппозитории содержат миконазол и метронидазол. Их вводят глубоко во влагалище один раз в сутки перед сном на протяжении 2 недель, или дважды в день в течение недели.

Традиционной медициной в лечении трихомониаза, как у мужчин, так и у женщин используются кремы и гели и мази с метронидазолом (Метрогил, Макмирор). Лицам мужского пола препарат вводят в уретру, а женщинам в задний свод влагалища.

Вакцинация

Трихомониаз у женщин. Препараты на основе нитроимидазола очень эффективны в лечении острой стадии трихомониаза, но при этом они не могут справиться с нормализацией среды влагалища. Для того чтобы создать неблагоприятные условия для размножения трихомонад используется вакцина СолкоТриховак.

Ее готовят из аномальных штаммов лактобацилл. Она восстанавливает нормальную микрофлору во влагалище, тем самым создавая неподходящие условия для размножения трихомонад.

Для того чтобы обеспечить годичную защиту от заболевания вводят 3 раза по 0,5 мл СолкоТриховака внутримышечно с интервалом 14 дней. Через год требуется ревакцинация 0,5 мл препарата однократно. При применении средства иммунитет повышается, стабилизируется нормальная флора влагалища, а возбудители заболеваний исчезают.

В период лечения необходимо отказаться от половой жизни. Также стоит воздержаться от употребления алкоголя и устранить все факторы, понижающие сопротивляемость организма.

Трихомониаз — Нетрадиционные методы лечения

Трихомониаз у женщин. Лечение трихомониаза народными средствами процедура достаточно длительная. Для того чтобы избавиться от заболевания необходимо соблюдать все рекомендации. В комплексном лечении используется множество способов. Это употребление настоев и отваров для приема внутрь, а также спринцевания и ванночки.

Настои

Для приготовления отваров и настоев используются следующие лекарственные сборы:

Листья белой березы, плоды рябины, трава тысячелистника, листья крапивы, кукурузные рыльца, холодная мята, трава спорыша, цветы бессмертника.

Кора дуба, цветы липы, листья малины, трава перстача гусиного.

Цветы липы и черной бузины, листья малины, плоды шиповника.

Тысячелистник, дубовая кора, цветы ромашки, розмарин, шалфей.

Корень аира, листья крапивы, кора крушины, чабрец, зверобой.

Все компоненты смешивают в одинаковом количестве и хранят в полотняном мешке в сухом темном месте. Для приготовления лечебного настоя 2 столовых ложки сбора заливают половиной литра кипятка и помещают в термос. Утром настой процеживают и употребляют по 250 мл утром и вечером. Каждую неделю сбор меняют. Народное лечение должно длиться на протяжении месяца.

Спринцевания и ванночки

Для приготовления растворов для спринцевания используют следующие сборы:

Цветы ромашки, календулы, листья шалфея, белой березы и дубовая кора.

Цветы липы, кора дуба, птичий горец, цветы ромашки, розмарин.

Цветы бессмертника, календулы, ромашки, трава тысячелистника, дубовая кора.

Цветы мальвы и бузины, листья шалфея и кора дуба.

Донник лекарственный, листья шалфея, корень алтея.

Растения смешивают в одинаковых пропорциях. Для приготовления средства за час до процедуры 20 г одного из сборов заливают 700 мл кипятка и настаивают под крышкой. Перед использованием тщательно процеживают. Спринцеваться нужно раз в сутки. Процедуру проводят на протяжении 10 дней. На период месячных ее прекращают.

Спринцевания лекарственными настоями можно комбинировать с использованием суппозиториев и вагинальных таблеток. Также средства можно использовать для сидячих ванночек или подмывания наружных половых органов, как у мужчин, так и у женщин.

Настойки

Трихомониаз у женщин. Для того чтобы избавиться от трихомониаза используются народные средства в виде настоек, которые помогают бороться с этим патогенным микроорганизмом и укреплять иммунитет.

Их готовят следующим образом:

Стакан перегородок грецкого ореха необходимо измельчить с помощью кофемолки. Порошок залить 200 мл водки и оставить в темном месте на неделю. Процедить и принимать по 15 капель натощак. Лечение продолжать до исчезновения признаков заболевания.

Стакан спелых ягод калины измельчить и смешать с таким же количеством жидкого меда. После того, как средство постоит неделю в темном месте, его нужно перетереть через сито и смешать с 100 мл коньяка. Принимать по 5 мл утром и вечером на протяжении трёх дней, затем по 10 мл в течение 2 недель.

4 крупных головки чеснока измельчить и залить 150 мл водки. Настаивать в темном месте неделю. Процедить и принимать по 15 капель дважды в сутки на протяжении 2 недель.

Соки

Для того чтобы улучшить работу иммунной системы и избавиться от трихомониаза используют натуральные соки. Смягчить вкус и сделать их более полезными перед употреблением можно с помощью добавления небольшого количество меда.

Трихомониаз у женщин. Лечению помогут следующие природные помощники:

Сок клюквы. Он быстро убивает простейших паразитов и используется не только для лечения трихомониаза, но и при заболеваниях мочевого пузыря. Для его приготовления берут свежие ягоды, которые отжимают с помощью соковыжималки. 100 мл сока предварительно нужно развести с таким же количеством воды и добавить мед. Пить мелкими глотками используя соломинку для коктейлей. Принимать средство нужно раз в сутки, утром. Нельзя использовать клюквенный сок людям с повышенной кислотностью желудка. Можно готовить средство из замороженных ягод. Для этого их оставляют при комнатной температуре, до тех пор, пока они не пустят сок.

Сок редьки. Для того чтобы его приготовить, плоды черной редьки натирают на терке и с помощью марли отжимают сок. Употребляют его по столовой ложке не более трех раз в сутки. Хранить готовый сок нельзя, его нужно готовить непосредственно перед применением. Готовое средство содержит необходимые ферменты убивающие трихомонаду.

Корень хрена натереть на мелкой терке и отжать сок. Предварительно его нужно разбавить напополам с водой. Принимать по 20 мл утром и вечером. Продолжать прием не менее 3 недель.

Тампоны

Для того чтобы избавиться от заболевания можно использовать тампоны пропитанные лекарственными настоями или маслами:

Столовую ложку дубовой коры заливают 200 мл кипятка и томят на медленном огне полчаса. Процеживают, пропитывают средством тампон и помещают его во влагалище на ночь. Готовый отвар можно хранить в холодильнике не более 3 суток.

100 г свежих ягод облепихи превращают в кашицу и заливают таким же количеством рафинированного оливкового масла. Настаивают неделю в холодильнике и перетирают через сито. Тампон с облепиховым маслом ставят на ночь. Это продолжают неделю.

Сок клюквы разводят с кипяченой охлажденной водой в пропорции 1 к 4. Тампон пропитывают этим раствором и помещают во влагалище на 2 часа. Процедуру проводят раз в сутки на протяжении недели.

Лечение народными средствами позволяет избежать негативного влияния лекарств на организм, но не факт, что оно позволит избавиться от заболевания и не даст ему перейти в хроническую форму. Если в течение недели после начала применения народных средств или препаратов не наблюдается положительный эффект необходима консультация лечащего врача.

Трихомониаз — Профилактика

Профилактические мероприятия подразумевают комплексный подход, направленный на защиту от возможного заражения не только трихомониазом, но и всех заболеваний, передающихся половым путем, будь-то гонорея, хламидиоз, сифилис и многие другие.

Начинать профилактику следует с просветительской деятельности о здоровом образе жизни, важности методов контрацепции, путях передачи инфекций, вызывающих воспалительные заболевания половых путей. Данные меры в первую очередь направлены на предупреждение появления инфекционных воспалительных заболеваний мочеполовых органов категориям лиц, подросткового возраста.

Медицинские работники, учителя в школах, профессора в лицеях и университетах в обязательном порядке проводят просветительскую деятельность в данном направлении среди школьников старших классов, студентам ВУЗов, профессиональных училищ.

Профилактический контроль у гинеколога не менее чем 1 раз в год, с взятием мазков из мочеиспускательного канала, заднего свода влагалища, канала шейки матки. Содержимое из данных мест подвергают микроскопированию, тем самым определяя, наличие возможной инфекции и заодно определяют степень чистоты влагалища.

Категории лиц молодого и среднего возраста, ведущих активную половую жизнь должны соблюдать осторожность в выборе полового партнера. Не приветствуются неразборчивые половые контакты. Идеальным вариантом считается интимная связь с одним половым партнёром.

Лечение сопутствующих заболеваний мочеполовых органов, вызванных другими видами патогенных микроорганизмов, которые снижают местный иммунитет и увеличивают риск восприятия трихомонадной инфекции.

Несравненно значимую роль на распространение влагалищной трихомонады оказывает одновременное использование туалетных принадлежностей (мочалка, полотенце) двумя и более лицами, один из которых болеет трихомониазом. Поэтому необходимо каждому человеку иметь свои собственные средства по уходу за телом и использовать их в индивидуальном порядке.

Не последнюю роль играет использование презервативов, как средство предотвращающее появление нежелательной беременности и передачи трихомонадной инфекции, при половом контакте.

При подготовке к беременности следует сдать анализы, на возможное присутствие скрыто текущей инфекции мочеполовых путей, как женщине, так и мужчине. А также проконсультироваться по этому поводу с лечащим врачом. При планировании беременности необходимо вылечить все возможные очаги инфекции в организме женщины.

По материалам — http://neparazit.ru , https://parazit-off.ru

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