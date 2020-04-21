Троих подростков, пропавших в Крыму, нашли. В 26 км от их дома

Напомним, в ночь на 21 апреля в дежурную часть ОМВД России в Симферопольском районе поступило сообщение от местной жительницы о том, что пропали трое ее несовершеннолетних сыновей — здесь. Мальчики возрастом 14, 12 и 9 лет ушли днем 20 апреля из дома и не вернулись. Сведений о себе не сообщали.

За помощью в поисках детей женщина обратилась в полицию. На поиски пропавших был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Полицейские проверяли места возможного нахождения детей, отрабатывали их связи. Ориентировки с приметами пропавших были направлены во все ОВД республики, размещены в СМИ. К поискам несовершеннолетних подключились работники других структур, а также волонтеры. В результате в течение суток местонахождение мальчиков было установлено. Благодаря местным жителям они были найдены в 26 км от места проживания – в одном из сел Симферопольского района. Свой поступок они пояснили тем, что хотели погулять, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

К счастью, отмечают правоохранители, никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетних за время их нахождения вне дома совершено не было.

Дети возвращены семью. С ними и их родителями будут проведены профилактические беседы.

Полиция благодарит за помощь в поисках ребят неравнодушных жителей, волонтеров и представителей СМИ.