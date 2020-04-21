Внимание! В Крыму пропали трое детей

Поиск пропавших несовершеннолетних.

В Крыму пропали трое детей. По данным МВД по РК, 20 апреля, около 16:00 несовершеннолетние Кузнецов Владислав Александрович, 13.01.2006 года рождения, Ломашинский Павел Леонидович, 13.06.2007 года рождения, Байрамов Мартин Назарович, 16.06.2010 года рождения, ушли из дома в Симферопольском районе в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Кузнецова В.А.: славянской внешности, на вид около 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза темного цвета, волосы короткие русого цвета. Был одет в спортивные штаны темно-синего цвета, пайту черного цвета.

Приметы Ломашинского П.Л.: славянской внешности, на вид 12-14 лет, худощавого телосложения, глаза темного цвета, волосы короткие темного цвета. Был одет в джинсы черного цвета, пайту синего цвета.

Приметы Байрамова М.Н.: славянской внешности, на вид 10-11 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, глаза темного цвета, волосы короткие темного цвета. Был одет в джинсы темного цвета, свитер и шапку синего цвета.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении детей, сообщить по телефонам: 102, (3652) 27-54-33, +7 (978) 718-73-15, +7978-764-61-47, (3652) 667-588, +7-978-706-70-12.