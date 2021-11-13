Тротуарная плитка — идеальное решение для благоустройства территории домовладения

И слово «идеально» вовсе не преувеличение. Специалисты отмечают, что тротуарная плитка одновременно решает сразу две проблемы, которые зачастую возникают, когда речь заходит о благоустройстве частных домовладений. А именно:

делает территории максимально функциональными, создавая комфортную среду для бытового использования;

решает вопрос эстетики. Сегодня тротуарная плитка производится разных форм, цветов, фактур и т.д.

Предупреждение здесь одно: тротуарная плитка должна быть высокого качества. Залог того, что покрытие будет служить долгий срок, не утрачивая в процессе эксплуатации ни функциональных свойств, ни внешнего вида. Это тем более важно в случае, если материалу доведётся «работать» при сложных погодных условиях — в режиме смены температур от доброго «минуса» зимой и запредельного «плюса» летом. Так, в Харькове тротуарную плитку высокого качества — разных типов и назначения — можно приобрести в онлайн-магазине компании «Евро-Бетон», специализирующейся на производстве железобетонных изделий.

Какие показатели стоит взять на вооружение, чтобы выбрать качественную тротуарную плитку?

Во-первых, стоит учесть, что она бывает нескольких типов. И от типа напрямую зависят эксплуатационные качества плитки. Так:

бетонную плитку производят из бетона, она довольно дешёвая, но и, соответственно, не является материалом, от которого можно многого требовать. При сильном перепаде температур, к примеру, на ней могут образовываться трещины.

а вот вибропрессованная плитка отличается лучшими характеристиками. Производители, как правило, гарантируют долгий срок её службы. Плюс:на рынке представлен довольно широкий ассортимент таких изделий в том, что касается форм и цветов.

клинкерная же плитка — «любимица» дизайнеров. Этот материал довольно дорогой, но цена с лихвой оправдывается её эксплуатационными качествами. Такая плитка производится из добротной глины, обжигают при температуре более 1000 градусов, что делает её максимально прочной и стойкой в использовании. Ну и клинкерная плитка исключительно красива, так что дизайнерам действительно есть, где развернуться, в случае её применения.

Во-вторых, плитку рекомендуется выбирать, исходя из того, при какой нагрузке она будет эксплуатироваться. Так:

плиткой будут оформляться тропинки для пешеходов? Пригодится… по сути… любая;

если плиткой будет отделываться территория для парковки легкового транспорта, то лучше брать изделия толщиной порядка 50мм и более;

а вот для площадок, по которым будут проезжать грузовые автомобили, плитка должна быть толщиной от 80мм.

Ещё один важный момент, который стоит учитывать при приобретении плитки: сроки эксплуатации материала, его внешний вид, комфортность в использовании во многом зависит от того, насколько верно будет сделан её монтаж. А также — какие и какого качества смеси применяются при укладке.

Насколько сложен процесс укладки тротуарной плитки?

Скажем так, всё зависит от навыков мастеров, которые будут его осуществлять. Здесь совет один: доверять высококлассным специалистам, если хотите, чтобы материал служил долго.

Где искать тротуарную плитку для покупки?

Исключительно в специализированных магазинах, желательно напрямую от производителя. И не только потому, что получите гарантию качества на товар, но и потому, что сможете при необходимости получить грамотную консультацию по поводу того или иного типа плитки перед покупкой.