Центрофинанс: когда займ можно получить для решения любых задач

Первые месяцы 2022 года заставили искать дополнительные «источники» средств для решения текущих задач даже тех, кто… казалось бы… был пусть не на 100%, но уверен в своих собственных финансовых возможностях. По оценкам специалистов, число потенциальных заёмщиков и тех, кто уже «в займах», выросло в разы. Между тем, многие кредитные организации стали максимально придирчиво относится к клиентам — риски стали просчитывать более скрупулёзнее. Оборотная сторона медали: неокрепшие финансовые структуры начали «сворачивать» работу, не справляясь с актуальной реальностью. Как результат, микрозаймы — а именно этот вариант кредитования на день сегодняшний самый популярный — стало получить сложнее. А желающих это сделать, разумеется, меньше не становится.

Впрочем, положение дел не патовое. На финансовом рынке страны по-прежнему действуют ряд финансовых крупных организаций, деятельность которых не так просто поколебать, потому как и опыт большой, и репутация на высоте, и возможности велики. И в лидерах здесь — компания Центрофинанс. Эта федеральная сеть быстрых займов, созданная в 2009 году, сегодня работает в 72 регионах России, обслуживая клиентов в 904 филиалах.

Центрофинанс занимает примерно 15% рынка МФО РФ. Получить займы в Центрофинанс могут граждане из любого региона, — отмечают специалисты компании.

Центрофинанс — что нужно знать

Основные моменты, связанные с компанией таковы:

компания на рынке финансовых услуг России является брендом, под которым работают: ООО МКК «ВелкомДеньги», ООО МКК «Центрофинанс Групп», ООО МКК «Центрофинанс ПИК».

подать заявку на получение микрозайма в Центрофинанс можно онлайн, а получить деньги — в офисе компании.

сумма кредита, если это клиент-новичок составляет — до 15000 рублей. Постоянные клиенты могут рассчитывать на займ до 100 тысяч рублей.

срок кредита — до 32 дней.

Что касается погашения кредита или процентов по нему, то это можно сделать как в личном кабинете, так и придя в офис Центрофинанса.

Важно также отметить: ввиду непросто экономической ситуации, в которой оказались большинство россиян, вопрос о кредитных каникулах возникает довольно часто. Так вот — компания Центрофинанс эту тему с клиентами оговаривает. Существует ряд обстоятельств, при котором отсрочка по платежам возможна. Разумеется, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Центрофинанс — кто может претендовать на займ

В компании подчёркивают: работают практически со всеми категориями заёмщиков. Даже те, кого априори большинство финансовых компаний причисляют к категории «сложных», а потому отказывают в 90% случаев.

Оформить заём у нас могут безработные, женщины, находящиеся в декрете, граждане с испорченной кредитной историей и те, кто не может официально подтвердить доходы, — подчёркивают в компании Центрофинанс.

При этом федеральная сеть займов предлагает сразу несколько программ, по которым возможно кредитование. Большая часть из них — нецелевые. То есть, претендуя на займ, нет необходимости «привязывать» его к решению конкретной задачи. Полученные деньги можно потратить на любые цели.

Нужны ли при оформлении займа поручитель или залог?

В программах, о которых идёт речь выше, нет.

К слову, особое отношении у компании Центрофинанс к пенсионерам. Процентная ставка для них пониженная — 0,65% в день. Для других категорий — 1%. На день сегодняшний, отмечают специалисты, это наиболее выгодные условия на российском рынке займов.

И ещё: Центрофинанс предлагает не только простые займы. Действуют две дополнительные программы кредитования:

займ под залог авто;

рефинансирование займов.

Как быстро принимается решение по заявке на займ в Центрофинанс?

Как правило, в день её подачи. И — да: любой кредит оформляется в соответствии с законодательством — подписывается договор. Что немаловажно — компания гарантирует прозрачные условия кредитования, без скрытых дополнительных комиссий.

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