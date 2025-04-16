Цены на куриные яйца в Крыму... снизились на 10% перед пасхальной неделей

По его словам, куриные яйца в Крыму дешевеют с самого начала 2025 года, так что за это время падение цен составило 35%, и тенденция продолжается.

Только за предыдущие две недели, в предпасхальные дни, цена снизилась на 10%. И на сегодняшний день с учетом приближающейся Пасхи она достаточно приемлемая, я считаю, – цитирует РИА Новости Крым Анатолия Гук.

По его данным, в торговых сетях Крыма по состоянию на 16 апреля яйцо куриное первой категории (С1) можно купить по цене от 63 рублей 96 копеек, а яйцо категории С2 по цене от 41 рубля 90 копеек. Таким образом, на полуострове яйцо куриное сегодня дешевле на 18,9%, чем в Краснодарском крае, и на 12,3%, чем в Южном федеральном округе в целом, отметил Гук, ссылаясь на данные Росстата.

По наблюдениям крымчан, цены с начала года действительно опустились. В апреле в магазинах Симферополя десяток яиц первой категории стоит 80-100 рублей, в некоторых торговых точках можно найти и дешевле.

При этом тенденция снижения цен на куриные яйца наблюдается во всех регионах страны, чего удалось добиться благодаря увеличению производства, отметил Гук.

Во избежание повторной ситуации, которая была в 2023 году, когда при повышенном спросе сложился дефицит яйца, отечественные птицефабрики масштабировали производство. А именно поголовье кур-несушек, которые дают достаточно высокую яйценоскость таких категорий, как С1 и С2, – уточнил Анатолий Гук.

Он также отметил, что Крым обеспечивает себя куриным яйцом собственного производства на 30-40%, остальной товар в продаже – привозной, материковый. Но в торговых сетях продукция местных птицефабрик в приоритете, заметил он.

Удерживать и контролировать цены в Крыму, по словам Гука, удается в том числе благодаря действующему соглашению о стабилизации цен на социально значимые продукты питания, подписанное правительством республики с производителями и реализаторами товаров. Согласно документу, наценка на куриные яйца не должна превышать 5%, и это выполняется, сказал Гук: