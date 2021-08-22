Туфельки, ботинки, сапожки... Какая она - обувь премиум-класса, которую стоит прикупить к новому сезону

«Дайте девушке правильные туфли — и она сможет покорить мир». Эта фраза принадлежит неповторимой блондинке всех времён и народов Мэрилин Монро. И эта женщина уж точно знала, что говорит. Сегодня же тысячи модниц по всему миру готовы подписаться под каждым её словом. Что имела под определением «правильные» незабвенная Мэрилин? Знатоки поговаривают, что теледива питала особую страсть к дорогой обуви и с точки зрения её цены, и в плане качества, и исходя из того, что касалось имени производителя. Другими словами, вела речь об обуви премиум-класса.

Что таковая являет собой на день сегодняшний? Наглядно — ТУТ представлена отличная коллекция туфель, ботинок, сапог, которую наверняка оценила бы взыскательная красотка Монро. И — да: все позиции каталога могут оказаться и в вашем гардеробе. Тем более, повод обновить его есть и самый что ни на есть веский — осень и зима грядут, так что самое время присмотреться к новой обувке на холодный сезон.

Модная обувь сезона 2021-22

Ну а как же без трендов? Тем более, стилисты уже озвучили основные тенденции, которых стоит придерживаться, подбирая себе пару-две-три обуви на приближающиеся осень-зиму. А именно советуют присмотреться к:

лоферам из натуральной замши и кожи. Тяжёлая толстая подошва правит нынче бал. Причём говорят, что такая обувь будет уместной под любой стиль одежды.

Поддерживает тему тяжёлой подошвы и высокие ботинки. В такой обуви главный момент — они могут быть самых разных цветов, кроме скучный. Плюс: чем менее стандартной будет модель, тем больше шансов у вас оказаться в центре всеобщего внимания.

Более чем уместными в гардеробе женщины в этом сезоне будут и сапоги. Разумеется, необычные. Ботфорты на прозрачном каблуке точно стоит отложить такую пару обуви, путешествуя по обувным каталогам:

Что касается сапог, то здесь стоит отметить такой момент: на волне популярности нынче и сочетание… казалось бы… несочетаемого. Пример? Если увидите на витрине, то непременно покупайте сапоги-казаки, но с уклоном… в «кружевную романтику»:

А как же туфли? Холод холодом, но и этот вид обуви осенью-зимой позиций не сдаст. Обзаведитесь парой утончённой правильной, как сказала бы Мэрилин, классики и сможете рассчитывать на покорение, если не мира, то отдельно взятого города точно:

Обувь премиум-класса — производители кто?

Это важно знать, если намерены пополнить гардероб именно той обувью, которую не преминула бы одеть сама Мэрлин Монро. Суть в том, что такой статус получает далеко не все образчики обувного искусства каким бы качественными и дорогими они ни были. Обувь премиального класса — это обувь, созданная определёнными мировыми брендами. Их не так много, так что «имена» можно брать за ориентир. В частности это:

Sergio Rossi . Обувь, которая «берёт мир» оригинальным дизайном.

. Обувь, которая «берёт мир» оригинальным дизайном. Stuart Weitzman . Лаконичный шик — главная особенность моделей этого бренда.

. Лаконичный шик — главная особенность моделей этого бренда. AGL . Обувь, которую носит весь «звёздный мир».

. Обувь, которую носит весь «звёздный мир». Kennel & Schmenger . Роскошь, основанная на немецкой сдержанности.

. Роскошь, основанная на немецкой сдержанности. Fratelli Rossetti. Итальянская обувь, которая могла бы занять место среди экспонатов на выставке современного искусства.

И вот ещё что: специалисты заявляют, что брендовая обувь из категории «высокая мода» на ногах — это не просто обувь. Это инвестиции, которые делает каждую модницу достойной всех вершин мира.