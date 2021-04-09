Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США в Черное море

Турция направила участникам конвенции Монтрё уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве РФ в Турции.

Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, — сказал собеседник агентства.

Конвенция Монтрё 1936 года, участником которой, в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария).

Ранее ряд СМИ и источник в МИД Турции сообщали, что два военных корабля США пройдут 14 и 15 апреля через пролив Босфор и будут находиться там до 4 и 5 мая.