Туристам в Судаке дадут попробовать себя рабом на галере

В Судаке спустили на воду галеру «Таврида»

На набережной в Судаке на воду спустили галеру «Таврида». Об этом сообщает sudak.me . Корабль длиной 18 метров строили четыре месяца. Вечером, за день перед спуском на воду, его привезли из ангара к берегу моря на транспортной тележке. И уже утром каждый желающий смог ощутить себя рабом на средневековой галере.

Создатель проекта Сергей Троицкий объясняет команде, как грести, барабан задаёт ритм. Слаженные движения получаются лишь с третьей попытки — для этого нужно приложить немало усилий. Одно весло весит 25 килограммов. В длину оно — 5 метров. У каждого борта по 11 гребцов. Туристы могут в полной мере насладиться атмосферой «страдающего средневековья».

Но на самом деле, сила, которая тянет этот корабль вперёд — это два мотора по 300 лошадиных сил каждый. Управление – вполне современное. На дисплеях информация — обороты, скорость, температура. На носу галеры — троянский конь. Фигуру создавали больше месяца. А с другой стороны корабля на верхней палубе установили качели. Декор судна доверили женским рукам.

Основной материал, из которого сделана галера — это стекловолокно. Ему не страшны ни вода, ни солнечные лучи. На строительство потратили почти 8 миллионов рублей. Пока судно будет использоваться для морских прогулок, но создатели открыты к любым коммерческим предложениям.

На самом деле, проект уникальный. И использование его вплоть до того, что… здесь места достаточно, можно банкетный стол поставить, немного остеклить — и можно проводить банкеты, свадьбы. База достаточная. Вплоть до того, что можно натянуть сетку и играть в баскетбол, — рассказал «Крым 24» Сергей Троицкий, создатель галеры «Таврида».

Теперь галеру ждёт регистрация в государственном реестре плавсредств. Параллельно с «Тавридой» судакские предприниматели работали и над другим проектом — судном «Алые паруса».

Фото и видео: Алексей Рогожин.