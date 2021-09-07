Туристский потенциал Севастополя представлен на международном форуме «Отдых Leisure 2021»

С 7 по 9 сентября Севастополь представляет туристические возможности региона на международной выставке «ОТДЫХ Leisure 2021». В Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», можно ознакомиться с туристским потенциалом Севастополя, получить консультацию и ознакомиться с сувенирной и полиграфической продукцией на региональном стенде, который представляет местное правительство.

Это крупнейшее мероприятие, участие в котором является важным элементом продвижения туристического продукта на территории России и мира. На стенде от Севастополя мы рассказываем о развитии эногастрономического туризма. В частности, презентована винная дорога как туристический продукт. В деловой части мы освещаем новую IT-платформу города, туры выходного дня, программу новогоднего путешествия в Севастополь, — сообщила начальник управления туризма Лариса Остапенко.

Севастополь занял активную позицию в части развития туризма на особо охраняемых территориях. В ходе форума были озвучены проблемы антропогенной нагрузки, для решения которых город будет учитывать опыт коллег из других регионов и стран.

На выставке в Москве 8 сентября Севастополь представит туры выходного дня, а на 9 сентября запланирована презентация новогодней туристической программы.

Отметим, свои туристические продукты и возможности на площадке «Отдых Leisure 2021» представляют 450 участников. В том числе, в выставочной и деловой программе выставки принимает участие более 20 стран. В общей сложности в мероприятиях выставки задействовано более 70 субъектов Российской Федерации.