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Туристы, направляясь в Крым, выберут поезда
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Туристы, направляясь в Крым, выберут поезда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:48 26.12.2019

Российские туроператоры прогнозируют, что примерно треть туристов приедут в Крым в летнем сезоне на поезде, предпочтя его автомобилю и самолету, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

До трети туристов в летнем сезоне приедет в Крым на поезде. Но это не означает, что турпоток вырастет на 30 процентов. Большая часть этих туристов просто пересядет на поезд с самолета и личного автомобиля, — цитирует гендиректора крупного туроператора Илью Уманского РИА Новости.

При этом участники рынка не исключили, что с запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту произойдет снижение цен на авиабилеты.

Это уже произошло в 2019 году на фоне открытия автомобильного моста, но уровень цен все равно оставался слишком высоким для туристов, – отметили эксперты.

Туроператоры также прогнозируют расширение географии мест отправления туристов на отдых в Крым в связи с запуском железнодорожного сообщения.

Туристы, направляясь в Крым, выберут поезда

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